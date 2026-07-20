Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père
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Nathan De Cat prépare actuellement la nouvelle saison avec le TSG Hoffenheim. En Allemagne, il pourra compter sur un entourage présent et sur le soutien nécessaire pour mettre toutes les chances de son côté.

Nathan De Cat a choisi de vivre une grande aventure cet été. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, qui a soufflé ses 18 bougies dimanche dernier, a quitté le RSC Anderlecht pour tenter sa chance en Bundesliga, sous les couleurs du TSG Hoffenheim.

Le club allemand fonde de très grands espoirs sur Nathan De Cat. Hoffenheim a versé 20 millions d'euros à Anderlecht, un montant qui peut atteindre 24 millions d'euros grâce à différents bonus. Il s'agit d'ailleurs du plus gros transfert de l'histoire du club allemand.

Son père déménage avec lui

Un tel transfert représente évidemment un énorme changement pour un joueur aussi jeune. Nathan De Cat ne sera donc pas seul à Hoffenheim. Son père, Jens, va s'installer avec lui pendant les prochains mois.

"En principe, Nathan pourrait vivre seul ici", explique Jens De Cat au micro de Het Laatste Nieuws. "Les joueurs prennent leur petit-déjeuner et leur déjeuner au club. Pour le soir, ils peuvent également emporter un repas à la maison."

Mais père et fils estiment que cet encadrement ne suffit pas

"Les entraînements se terminent vers 14 ou 15 heures. Ensuite, il reste une très longue soirée à passer. Je ne pense pas qu'il soit facile, à son âge, de rester seul tous les jours."

Jens De Cat conclut avec le sourire : "En plus, Nathan n'a pas encore son permis de conduire. Je vais donc encore jouer les chauffeurs pendant un moment. (rires) Mais je le fais évidemment avec grand plaisir pour soutenir la carrière de mon fils."

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