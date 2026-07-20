L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure

Scott Crabbé, journaliste football
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L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure
Photo: © photonews
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L'Antwerp s'est imposé en amical contre le Sporting Hasselt (2-0). Mais le Great Old a perdu Daam Foulon sur blessure. Le latéral anversois n'en est malheureusement pas à son premier pépin physique.

Porté par le nouvel élan que veulent insuffler au club Toby Alderweireld et Wouter Vandenhaute (à la tête du consortium d'investisseurs qui a racheté le club à la famille Gheysens), l'Antwerp disputait hier le premier match de préparation de sa 'nouvelle ère'. 

L'équipe disputait un galop d'entraînement contre le Sporting Hasselt, promu en D1B. Les Anversois ont pris les commandes grâce à un but de Thibo Somers. Hasselt a ensuite haussé le ton, causant quelques problèmes à son adversaire. Mais l'Antwerp a fini par faire 0-2 en fin de match, sur un penalty converti par Gerard Vandeplas.

Foulon sort blessé

L'heure n'était toutefois pas à la fête dans les rangs anversois au coup de sifflet final. Le staff déplore en effet la sortie sur blessure de Daam Foulon. Selon Het Nieuwsblad, l'ancien Malinois se serait occasionné une entorse. Un coup dur pour le joueur, qui n'a cessé d'être freiné par divers soucis physiques ces dernières saisons.

Lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, Daam Foulon est l'un des meilleurs latéraux de première division de par son apport sur le côté gauche. Mais voilà déjà sa préparation écourtée. Son début de saison pourrait ainsi être menacé.

Indépendamment de cela, plusieurs interrogations demeurent au Bosuil. A commencer par l'identité de l'entraîneur qui dirigera l'équipe contre Beveren le 9 août, pour la reprise du championnat. Faris Haroun connaît le groupe comme sa poche et dirige actuellement l'équipe, mais il n'est censé opérer comme T1 que de manière intérimaire, la reprise du club ayant retardé la nomination d'un nouvel entraîneur principal. Mais les coachs libres ne sont pas légion à ce stade de l'intersaison. Dans les prochaines semaines, l'Antwerp disputera d'autres matchs de préparation contre l'Olympiakos, Millwall ou encore Leyton Orient pour monter en puissance.

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