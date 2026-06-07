📷 Voici ce que beaucoup considèrent comme le plus beau maillot du Mondial 2026

Chafik Ouassal, journaliste football
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📷 Voici ce que beaucoup considèrent comme le plus beau maillot du Mondial 2026

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Le maillot que de nombreux supporters considèrent comme le plus beau de la Coupe du monde 2026 est déjà en rupture de stock. La toute petite nation fait déjà parler d'elle.

Parmi les grandes puissances traditionnelles, un nouveau venu surprenant fait son apparition cette année : Curaçao. Cette île des Caraïbes, qui compte environ 150 000 habitants, s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une Coupe du monde. Elle devient ainsi le plus petit pays à s'être jamais qualifié pour la Coupe du monde.

Une Coupe du monde historique

La Coupe du monde de football édition 2026 sera une édition historique. Déjà, pour la première fois, 48 pays participeront au tournoi, organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Plus de pays participants signifie aussi plus de maillots, et comme à chaque Coupe du monde, les nouvelles tenues font l'objet de nombreuses discussions parmi les supporters et les collectionneurs.

La qualification historique de Curaçao a attiré l'attention non seulement sur l'équipe, mais aussi sur le nouveau maillot extérieur. Pour le design, Adidas s'est inspiré de Willemstad, la capitale colorée de Curaçao, connue pour ses façades aux couleurs vives. Le maillot rend donc hommage aux bâtiments colorés des quartiers de Punda et d'Otrobanda. Le résultat est un maillot jaune pastel rehaussé de touches de rose, de bleu et d'orange.

Et sur la toile, le maillot semble avoit fait fureur au vu des très nombreux compliments et commentaires positifs qu'ont peut lire. Le maillot extérieur a conquis de nombreux admirateurs sur les réseaux sociaux depuis sa sortie fin mars, et résultat : le maillot est en rupture de stock sur le site américain d'Adidas, comme le précisait le New York Times.

Rupture de stock

Aucun autre maillot Adidas de la Coupe du Monde ne semble subir le même 'sort' en terme de popularité. Bien sûr, cette rareté pourrait en grande partie être due au fait que l'entreprise ne s'attendait pas à ce que ce maillot de Curaçao soit si populaire et l'a donc en stock en quantité plus limitée que les autres grandes nations de football.

Quoi qu'il en soit, Adidas a confirmé au media The Athletic qu'il prévoit bien de réapprovisionner son stock de maillots extérieur de Curaçao, qui aura fort à faire dans la compétition dans un groupe E de haut vol composé de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur.

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