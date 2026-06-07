Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Touré - Saviolo

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Touré - Saviolo
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Touré - Saviolo

Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

Le club turc reste actif et s'attaque à son prochain renfort, il s'agit de l'ancien international belge en jeunes et ancien talent du RSC Anderlecht. Il a percé cette saison en Liga Portugal et pourrait maintenant rapporter plusieurs millions d'euros à son club le Vitoria Guimaraes. (Lire la suite)

Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

La légende ivoirienne de 43 ans semble se rapprocher de son tout premier poste d'entraîneur principal en club, selon les médias internationaux. Une première pige pour celui qui était récemment (re)passé par la Belgique du côté du Standard. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 06/06

Plus de news

🎥 Youri Tielemans et Amadou Onana en rigolent : Emiliano Martinez se fait remarquer même quand il ne joue pas

🎥 Youri Tielemans et Amadou Onana en rigolent : Emiliano Martinez se fait remarquer même quand il ne joue pas

15:41
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

15:06
Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

15:06
Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

14:39
Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"

Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"

14:05
"Un vrai régal" : une légende du football rend hommage au travail de Vincent Kompany

"Un vrai régal" : une légende du football rend hommage au travail de Vincent Kompany

13:41
📷 Voici ce que beaucoup considèrent comme le plus beau maillot du Mondial 2026

📷 Voici ce que beaucoup considèrent comme le plus beau maillot du Mondial 2026

13:11
Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche

Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche

12:00
2
La Tunisie n'est pas prête pour son Mondial : "Je ne vois rien de positif"

La Tunisie n'est pas prête pour son Mondial : "Je ne vois rien de positif"

11:30
1
🎥 LIVE Coupe du monde : Messi reste sur le banc, un joueur retenu sept heures par les autorités aux USA

🎥 LIVE Coupe du monde : Messi reste sur le banc, un joueur retenu sept heures par les autorités aux USA

11:03
Le Portugal de Roberto Martinez gagne un match très peu amical face au Chili

Le Portugal de Roberto Martinez gagne un match très peu amical face au Chili

10:30
2
Vincent Mannaert livre ses attentes avant la Coupe du Monde 2026

Vincent Mannaert livre ses attentes avant la Coupe du Monde 2026

10:06
Adversaire des Diables, l'Iran fait face à une situation très compliquée pour disputer ses matchs aux USA

Adversaire des Diables, l'Iran fait face à une situation très compliquée pour disputer ses matchs aux USA

09:42
Défaites pour les adversaires des Diables Rouges juste avant la Coupe du Monde

Défaites pour les adversaires des Diables Rouges juste avant la Coupe du Monde

08:45
Les U17 belges doivent se méfier d'un joueur du Club de Bruges en finale de l'Euro

Les U17 belges doivent se méfier d'un joueur du Club de Bruges en finale de l'Euro

08:10
Rudi Garcia explique pourquoi Maxim De Cuyper n'est plus un titulaire indiscutable

Rudi Garcia explique pourquoi Maxim De Cuyper n'est plus un titulaire indiscutable

07:30
Eden Hazard au Mondial avec les Diables Rouges ? Il répond clairement

Eden Hazard au Mondial avec les Diables Rouges ? Il répond clairement

22:30
2
Une ancienne cible d'Anderlecht sur la liste... de Jesper Fredberg

Une ancienne cible d'Anderlecht sur la liste... de Jesper Fredberg

22:00
L'ancien coach du Standard Philippe Montanier quitte Saint-Etienne sur un échec

L'ancien coach du Standard Philippe Montanier quitte Saint-Etienne sur un échec

21:30
Surprenant : un Diable Rouge pourrait devoir quitter la sélection pendant la Coupe du Monde

Surprenant : un Diable Rouge pourrait devoir quitter la sélection pendant la Coupe du Monde

21:00
Cette fois, c'est la bonne : Vadis Odjidja met un terme définitif à sa carrière à l'âge de 37 ans

Cette fois, c'est la bonne : Vadis Odjidja met un terme définitif à sa carrière à l'âge de 37 ans

20:40
Ngoy en patron, Doku prêt à épater le monde : cinq enseignements à tirer de Belgique-Tunisie

Ngoy en patron, Doku prêt à épater le monde : cinq enseignements à tirer de Belgique-Tunisie

20:20
1
Rudi Garcia satisfait ? Pas à 100% : "Ca, je n'ai pas aimé"

Rudi Garcia satisfait ? Pas à 100% : "Ca, je n'ai pas aimé"

19:30
1
Thomas Meunier est enthousiaste : "J'ai l'impression que tout le monde y croit, et nous aussi"

Thomas Meunier est enthousiaste : "J'ai l'impression que tout le monde y croit, et nous aussi"

18:45
"Après ma rechute, j'ai un peu stressé" : Romelu Lukaku revient de loin et le sait

"Après ma rechute, j'ai un peu stressé" : Romelu Lukaku revient de loin et le sait

18:00
La répétition générale parfaite : les cotes d'excellents Diables Rouges face à la Tunisie Analyse

La répétition générale parfaite : les cotes d'excellents Diables Rouges face à la Tunisie

17:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Stankovic - Mignolet - Grabara

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Stankovic - Mignolet - Grabara

16:40
Le plein de confiance : les Diables Rouges roulent sur la Tunisie avant de s'envoler pour la Coupe du Monde

Le plein de confiance : les Diables Rouges roulent sur la Tunisie avant de s'envoler pour la Coupe du Monde

16:54
À peine racheté, déjà vendu ? L'Inter Milan pourrait accepter une grosse offre pour Aleksandar Stankovic

À peine racheté, déjà vendu ? L'Inter Milan pourrait accepter une grosse offre pour Aleksandar Stankovic

16:40
"Écraser tout le monde" : un Français se fait recadrer par Didier Deschamps après ses déclarations

"Écraser tout le monde" : un Français se fait recadrer par Didier Deschamps après ses déclarations

16:10
Des matchs retardés de plusieurs heures à la Coupe du Monde ? Ca commence déjà en amical

Des matchs retardés de plusieurs heures à la Coupe du Monde ? Ca commence déjà en amical

06/06
Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"

Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"

06/06
Rudi Garcia ne fait pas tourner autant que prévu : voici le onze des Diables Rouges

Rudi Garcia ne fait pas tourner autant que prévu : voici le onze des Diables Rouges

06/06
À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

06/06
Les polémiques n'en finissent pas : les joueurs iraniens ont leur visa, mais pas toute la délégation

Les polémiques n'en finissent pas : les joueurs iraniens ont leur visa, mais pas toute la délégation

06/06
Un gardien polonais pour remplacer Simon Mignolet à Bruges ?

Un gardien polonais pour remplacer Simon Mignolet à Bruges ?

06/06

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved