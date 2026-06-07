Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Touré - Saviolo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Touré - Saviolo

Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

Le club turc reste actif et s'attaque à son prochain renfort, il s'agit de l'ancien international belge en jeunes et ancien talent du RSC Anderlecht. Il a percé cette saison en Liga Portugal et pourrait maintenant rapporter plusieurs millions d'euros à son club le Vitoria Guimaraes. (Lire la suite)

Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

La légende ivoirienne de 43 ans semble se rapprocher de son tout premier poste d'entraîneur principal en club, selon les médias internationaux. Une première pige pour celui qui était récemment (re)passé par la Belgique du côté du Standard. (Lire la suite)