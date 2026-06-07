La Tunisie n'est pas prête pour son Mondial : "Je ne vois rien de positif"

Perdre 5-0 avant d'entamer une Coupe du Monde, c'est le cauchemar de tout sélectionneur. Sabri Lamouchi ne voyait rien de positif à retirer de la gifle prise par la Tunisie au Stade Roi Baudouin.

La Tunisie est en plein changement de cycle : Sabri Lamouchi est arrivé en janvier dernier à la tête des Aigles de Carthage et emmène, à la Coupe du Monde 2026, un groupe fort rajeuni et peu expérimenté. Une dizaine de joueurs parmi les 26 sélectionnés comptent moins de 10 sélections avec l'équipe nationale tunisienne, qui a survolé sa campagne de qualification mais semble loin d'être prête pour le Mondial.

Sabri Lamouchi n'avait pas les mots après la gifle subie ce samedi au Stade Roi Baudouin. "Quand on joue comme ça, on ne peut pas s'attendre à ce que ça reste sans conséquences. Nous n'avons pas été à la hauteur, tout simplement", estime le sélectionneur de la Tunisie. "Il y avait un écart énorme entre les deux équipes à tous les niveaux".

La Tunisie est versée dans un groupe difficile

Une défaite sans rien montrer qui arrive au pire moment. "C'est difficile à encaisser. Ca arrive au pire moment, juste avant la Coupe du Monde", regrette Lamouchi. "Mes joueurs vont devoir tourner le bouton très vite. Je n'ai rien vu de positif si ce n'est l'absence de blessés aujourd'hui. Mon gardien est peut-être le joueur qui a touché le plus de ballons...".

Sabri Lamouchi pourra se conforter en se disant que cette Belgique-là a paru particulièrement en jambes. "Nous avons affronté une équipe qui n'est peut-être pas l'une des favorites du tournoi, mais qui peut aller très loin", affirme-t-il en conférence de presse d'après-match.

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La Tunisie, pour sa part, est versée dans le groupe F pour la Coupe du Monde 2026. Un groupe difficile, puisque les Aigles de Carthage y affronteront les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Si la Tunisie disputera sa 7e Coupe du Monde, elle n'est encore jamais sortie des poules. Avec la possibilité pour les meilleurs troisièmes de disputer les 16e de finale, c'est peut-être enfin la bonne... mais il faudra montrer autre chose.