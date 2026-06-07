Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"

Chafik Ouassal et Bjorn Vandenabeele
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Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"
Photo: © photonews

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Le capitaine brugeois est depuis des années l’une des valeurs sûres du Club de Bruges, mais ce n’est que ces derniers mois que le reste de la Belgique semble reconnaître pleinement ses qualités. Même certains supporters de clubs rivaux ne cachent désormais plus leur admiration.

Du Club de Bruges à la reconnaissance nationale

Ces dernières années, Hans Vanaken est devenu le visage du Club Bruges. Avec plusieurs titres de champion, des coupes et des distinctions individuelles à son actif, il s’est constitué un palmarès impressionnant. Pourtant durant longtemps, le milieu de terrain de 32 ans n’a pas bénéficié de la même reconnaissance que certains Diables Rouges évoluant dans les grands clubs européens.

“C'est parce que c’est toujours plus impressionnant de gagner des titres avec Manchester City ou le Real Madrid. Tout le monde connaît ces clubs. Tout le monde ne connaît pas le Club Bruges”, confie-t-il à Het Laatste Nieuws. Malgré ses prestations XXL en Jupiler Pro League, il est donc souvent resté un peu sous le radar du grand public.

Nouveau statut chez les Diables Rouges

Sous les ordres du nouveau sélectionneur, Hans Vanaken a toutefois gravi les échelons jusqu’à devenir une valeur sûre en équipe nationale. Ses bonnes prestations, notamment contre l’Ukraine et lors des récents matches de qualification pour la Coupe du monde, lui ont valu de nombreux éloges.

Brandon Mechele le confirme lui aussi : “Hans est désormais une vraie valeur sûre dans l’équipe. Ce ne sont plus de simples entrées en jeu. Les attentes autour de Vanaken sont logiques au vu de son niveau, à la fois au Club Bruges et avec la Belgique."

Mais ces attentes et cette pression ne posent aucun problème au milieu de terrain. Au contraire, il semble à l’aise dans son rôle de leader expérimenté.

Même les rivaux affichent du respect

Le capitaine du Club de Bruges sent également que son statut a changé en dehors des terrains : “Quand je marche dans la rue maintenant, il arrive parfois que des supporters d’autres clubs me félicitent pour un titre. C'est un peu grâce à ce que je fais avec l’équipe nationale.”

Le médian avoue que même des supporters du grand rival mauve l’interpellent aujourd’hui : “Même ceux d’Anderlecht, oui. Vraiment”, répond Vanaken qui avoue que l’arrivée d’un nouveau sélectionneur a joué un rôle important dans ce changement de perception : “Garcia a tout de suite reconnu à sa juste valeur mon bon match contre l’Ukraine à Genk”, conclut-il.

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