Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

Le club turc reste actif et s'attaque à son prochain renfort, il s'agit de l'ancien international belge en jeunes et ancien talent du RSC Anderlecht. Il a percé cette saison en Liga Portugal et pourrait maintenant rapporter plusieurs millions d'euros à son club le Vitoria Guimaraes.

Après avoir recruté l'ancien joueur du Racing Genk Ruslan Malinovskyi, qui a signé gratuitement après son départ du Genoa FC, le club turc de Trabzonspor ciblerait désormais Noah Saviolo. Le joueur était encore actif au sein de l'académie du RSC Anderlecht jusqu'en 2021, avant de poursuivre sa formation dans le Nord de la France, au LOSC.

Le Belgo-Portugais sort d'une grosse saison, il a connu une année très riche et a percé au plus haut niveau au Portugal, sous les couleurs du Vitoria Guimaraes. le club a terminé 9e au classement final au terme de la saison de Liga Portugal. Saviolo a été élu 'Talent du Mois' à plusieurs reprises.

Une grosse saison et puis s'en va pour 11,5 millions

Sa belle saison n'a évidemment pas échappé aux clubs européens non plus et sa valeur serait désormais estimée à plus de 11 millions d'euros, rapporte le media portugais Record. Le Vitoria Guimaraes souhaiterait 11,5 millions d'euros pour sa pépite et voudrait également inclure une option de 15% en cas de revente éventuelle du joueur dans le futur.

Entre-temps, on a pu voir sur la chaîne turque de BEINSports des images de Saviolo en Turquie, à l'aéroport. Il y serait pour passer des tests médicaux finaux ce dimanche, avant de signer ensuite un contrat de cinq saisons.

Noah Saviolo a tranché : le Portugal et non la Belgique

Saviolo a récemment effectué un changement de sélection nationale. Bien qu'il soit né à Bruxelles et qu'il ait été international belge chez les jeunes par le passé, il joue actuellement pour les U21 du Portugal. En théorie, Saviolo peut encore jouer pour les Diables Rouges. Diego Moreira avait également joué pour les espoirs du Portugal dans le passé avant de rejoindre la Belgique en 'A'.



