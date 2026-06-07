Le Portugal de Roberto Martinez gagne un match très peu amical face au Chili

Le Portugal affrontait le Chili ce samedi soir. La Seleçao s'est imposée dans un match étonnamment tendu.

Le Portugal n'entamera sa Coupe du Monde que le 17 juin prochain, face à la République Démocratique du Congo. Le premier match amical de la Seleçao avant le Mondial n'avait donc lieu que ce samedi, face au Chili, qui n'est pas qualifié pour la compétition.

Roberto Martinez avait aligné Cristiano Ronaldo en pointe en première période, mais il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour que la Seleçao, peu inspirée, trouve la faille via Gonçalo Ramos (58e, 1-0). Bruno Fernandes, qui doit être le véritable métronome du Portugal à la Coupe du Monde et a été élu Joueur de l'année en Premier League cette saison, a inscrit le 2-0.

Ivan Roman or Chile and Rafael Leao of Portugal both got red card for this 🤯! #PORCHI pic.twitter.com/OKTLsSdS4O — The Final Whistle (@Rufus_45) June 6, 2026

Le moment que tout le monde retiendra, c'est toutefois l'échauffourée juste avant la pause entre Rafael Leao et Ivan Roman. Les deux hommes ont été expulsés et le match s'est donc disputé pendant toute une mi-temps à 10 contre 10. Une drôle de préparation pour les hommes de Martinez.

Encore un match au programme pour le Portugal

Le Portugal ne s'envolera pas encore pour les USA dans la foulée de ce match : la Seleçao affronte le Nigeria à Leiria mercredi prochain, avant de se rendre en Floride (Palm Beach Gardens) où elle prendra ses quartiers pour la Coupe du Monde 2026.





Le premier match du Portugal dans cette Coupe du Monde aura lieu le 17 juin à Houston face à la RDC, avant d'affronter l'Ouzbékistan, également à Houston le 23 juin, puis la Colombie le 28 juin en Floride pour l'un des chocs de cette phase de poules.