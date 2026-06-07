Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

Chafik Ouassal, journaliste football
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Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1
Photo: © photonews
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La légende ivoirienne de 43 ans semble se rapprocher de son tout premier poste d'entraîneur principal en club, selon les médias internationaux. Une première pige pour celui qui était récemment (re)passé par la Belgique du côté du Standard.

Yaya Touré serait tout proche de sa toute première expérience au poste d'entraîneur principal comme l'annonce    club slovaque de Slovan Bratislava.

Du haut de ses 43 ans, il est surtout connu et salué sa riche carrière de joueur. L'Ivoirien a joué comme milieu de terrain et a évolué dans plusieurs grands clubs tels que le FC Barcelone et Manchester City. Il est également passé par l'Olympiakos et l'AS Monaco, sans oublier la Belgique et Beveren où tout avait commencé pour lui.

Palmarès de joueur impressionnant

Au total, le frère de Kolo Touré compte également 97 matchs internationaux pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le milieu de terrain a remporté la Ligue des champions avec le Barça, a décroché trois fois le titre de Premier League avec Man City et a été élu meilleur footballeur africain de l'année quatre années consécutives, entre 2011 et 2014.

Après sa carrière de joueur, l'ancien milieu de terrain n'avait pas perdu de temps et s'était très rapidement mis au travail en ce qui concerne l'apprentissage du métier d'entraîneur. Il a multiplié les expériences, et a notamment travaillé comme assistant en Ukraine et en Russie. Sans oublier son passage chez nous, où il avait également été le bras droit de Carl Hoefkens du côté du Standard de Liège pendant une courte période.

Son dernier poste était celui d'entraîneur adjoint en Arabie Saoudite. Il tiendrait donc maintenant son premier poste d'entraîneur principal en Slovaquie, au Slovan Bratislava champion en titre de Nike Liga. Outre un club populaire qui joue le titre, l'ancien joueur de Beveren sera également exposé à la coupe d'Europe, avec un ticket à décrocher pour la Ligue des Champions.

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