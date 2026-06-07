Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

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Le Real Madrid rêve de Michael Olise pour relancer son projet. Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, n'a pas tardé à réagir aux spéculations. Florentino Perez devra doubler ses efforts pour tenir sa promesse.

Michael Olise sort d'une très grande saison avec le Bayern Munich. Auteur de 15 buts en 32 matchs de Bundesliga, l'international français a remporté trois trophées : le championnat, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe. L'ailier de 24 ans s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents de l'effectif de Vincent Kompany. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid.

150 millions d'euros sur un seul joueur ?

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole évoque un intérêt de la Maison Blanche pour le joueur français. Cette rumeur a pris de l'ampleur après une déclaration de Florentino Pérez. Le président madrilène avait laissé entendre qu'il était prêt à investir 150 millions d'euros pour renforcer son équipe. Dans la foulée, les médias espagnols ont associé cette somme à Michael Olise.

Le Bayern Munich ne veut pas vendre son crack

La réponse du Bayern n'a pas tardé. Le président du club, Herbert Hainer, a été très clair. "Michael Olise est un joueur du Bayern Munich et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, il peut s'épargner cette peine. Pas même pour 150 millions d'euros ou plus".

De nouveau élu ?

Pendant ce temps, Pérez poursuit sa campagne pour conserver la présidence du Real Madrid. Opposé à Riquelme, le dirigeant espagnol disposerait d'une avance confortable selon les premières tendances, avec environ 65 % des voix. Mais l'élection n'efface pas les problèmes sportifs du club.


Le Real est sur une deuxième saison consécutive sans trophée majeur et sait qu'un gros mercato sera nécessaire pour relancer l'équipe. Et ça correspond à l'arrivée de Kylian Mbappé au club.

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