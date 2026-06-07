Catastrophe pour le Brésil : un titulaire ne disputera pas la Coupe du Monde

Le Brésil a perdu Wesley à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Blessé à la cuisse, le défenseur de la Roma a déclaré forfait. Carlo Ancelotti a trouvé son remplaçant, sans pour autant convoquer un autre latéral droit.

Le Brésil devra faire sans Wesley. Le joueur de l'AS Roma s'est blessé lors du match amical contre l'Égypte et ne pourra pas participer à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un coup d'arrêt brutal pour le défenseur, qui espérait vivre sa première grande compétition internationale.

Seize minutes et une blessure à quelques jours du début de la compétition

Le match n'aura duré que seize minutes pour Wesley. Blessé à la cuisse gauche, le défenseur de la Roma a passé des examens ce dimanche. Il ne pourra pas participer au Mondial. Il souffre d'une lésion à l'adducteur de la cuisse gauche.

Un coéquipier de Charles De Ketelaere au Mondial

Carlo Ancelotti a été contraint de revoir sa liste. Plutôt que de faire appel à un autre latéral droit, l'Italien a choisi d'ajouter un milieu de terrain. Son choix s'est porté sur Éderson, auteur d'une saison solide avec l'Atalanta Bergame. Un coéquipier de Charles De Ketelaere.

Aucun latéral droit pour remplacer Wesley

Selon Globo, Danilo et Ibañez pourraient être utilisés dans le couloir droit pendant le Mondial. Les deux défenseurs ont déjà occupé ce rôle dans le passé. Le Brésil abordera la compétition sans latéral droit de métier dans son groupe.

Faire mieux que le quart de finale de 2022



Le Brésil espère faire mieux que lors de la précédente édition. Au Qatar en 2022, la Seleção avait terminé en tête de son groupe. Le Brésil s'était imposé 4-1 face à la Corée du Sud avant d'être éliminé par la Croatie de Luka Modric aux tirs au but en quarts de finale. Un match conclu sur le score de 1-1, puis une élimination lors de la séance des tirs au but (4-2).