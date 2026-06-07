Une arrivée synonyme de départ pour Loïs Openda ? Un ex-buteur de JPL tout proche de la Juventus

Le Belge sort d'une saison très décevante malgré son beau transfert à la Juventus. Il n'est pas parvenu à tirer son épingle du jeu, et son faible temps de jeu lui a coûté sa place dans le groupe des Diables Rouges pour la coupe du monde.

La Juventus de Luciano Spalletti verrait en Alexander Sørloth son nouvel attaquant pour la saison à venir. Le Norvégien serait même très près de poser ses valises à Turin, il aurait en effet déjà un accord personnel avec le club pour un transfert en Italie, comme indique le journaliste Matteo Moretto.

Le trentenaire évolue pour l'Atlético Madrid depuis 2024 où il a été extrêmement performant la saison dernière avec vingt buts en 54 matches pour le club. Le contrat de l'ancien joueur de La Gantoise court encore jusqu'à la mi-2028, et l’Atlético serait ouvert à une vente.

Exit Openda ? La Juventus prépare la saison prochaine

Avant cela, le grand attaquant avait porté les couleurs de clubs tels que Crystal Palace, le RB Leipzig, Villarreal ou encore le FC Groningen. Il sera également actif lors de la Coupe du Monde avec la Norvège.

La Juventus se concentrerait donc désormais sur Alexander Sørloth pour la refonte de son attaque. Le club compte déjà Loïs Openda, Jonathan David, Arkadiusz Milik et Dusan Vlahovic dans ses rangs. Ce dernier partira cependant cet été gratuitement de Turin et il est possible que Milik parte également.



Le Belge devrait également plier bagages et aurait déjà des destinations potentielles (lire ICI) où il tentera de relancer sa carrière après cette saison creuse.