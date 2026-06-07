Anderlecht, Antwerp et La Gantoise réagissent aux violences entre supporters dans les stades belges

Cela reste un problème dans le football : la violence dans les stades. Dès lors, la question se pose une fois de plus que faut-il faire, concrètement ? Les dirigeants des clubs phares ont une opinion assez tranchée sur le sujet.

Cette saison encore, les débordements ont été nombreux sur, et surtout autour, des terrains de football belges, avec beaucoup d’animosité. Dès lors, la question se pose plus que jamais: que faire contre la violence dans le football dans notre pays ?

Les dirigeants des clubs du top le déplorent, impuissants, et constatent qu’ils sont parfois tout simplement démunis. Sven Jaecques estime que les clubs assument et doivent assumer leur part de responsabilité.

“Soyons honnêtes : cela commence par nous, les clubs. Si nous n’osons pas collectivement dire Stop, alors rien ne changera”, affirme-t-il dans Het Laatste Nieuws.

“Mais cela reste un sujet délicat. Même lorsqu’un club fait tout ce qui est en son pouvoir, les fans peuvent mal se comporter. En tant que dirigeant de club, vous êtes souvent totalement impuissant. Et si vous décidez de sévir réellement contre certains groupes de supporters, la semaine suivante ils sont encore plus virulents. C’est un équilibre délicat”, poursuit-il.

Faut-il changer les lois ?

Au RSCA, c’est le CEO Bornauw qui monte au créneau : “Les stewards et bénévoles n’ont ni la capacité d’agir, ni la formation professionnelle, ni les outils, ni la compétence légale pour intervenir physiquement. Tant que la police n’assumera pas un rôle proactif à l’intérieur des murs, ce problème restera présent.”





Il ne blâme pas la police, mais constate l’absence de cadre légal : “La seule solution à court terme que je vois, c’est de transférer la compétence de la police au niveau fédéral, avec une responsabilité réelle et un mandat à l’intérieur du stade. Et pour cela, il faut d’urgence que le gouvernement modifie un certain nombre de lois.”