Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise sur la même piste ? Un attaquant repéré en Norvège

Plusieurs clubs belges cherchent à renforcer leur effectif pour la saison prochaine. Et certains pourraient avoir un joueur en commun dans leur viseur.

Un club belge qualifié pour une compétition européenne la saison prochaine suivrait de près Mame Alassane Niang. L'attaquant sénégalais de 20 ans a inscrit quatre buts en neuf matchs de championnat avec HamKam, où il est prêté par Lyn.

HamKam dispose d'une option pour le conserver. Eirik Nesset Hjelvik l'avait indiqué : "HamKam est parvenu à recruter un avant-centre : Mame Alassane Niang (20 ans) a été prêté par Lyn jusqu'à la fin de la saison"

Un buteur prolifique en Norvège

"HamKam a obtenu une option d'achat pour l'attaquant", précisait Hjelvik. Les Norvégiens pourraient être les premiers à passer à l'action. Le joueur est sous contrat avec Lyn jusqu'à la fin de l'année, mais HamKam a la possibilité de le garder jusqu'en 2028. Le club belge devra convaincre plus d'un interlocuteur.

Quel club belge voudra le recruter ? La piste la plus plausible mène à La Gantoise, qui pourrait avoir besoin de renforts offensifs. Avec son mètre 97, sa puissance et son explosivité, Niang a un profil qui pourrait correspondre aux Buffalos.

Qui fera venir Niang ?

Le championnat norvégien est régulièrement surveillé par les recruteurs gantois. L'arrivée de Mathias Delorge Diop en est un bon exemple. La piste menant aux Buffalos paraît crédible, même si des clubs comme Saint-Trond ou Anderlecht pourraient être intéressés.



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Selon Transfermarkt, Niang est valorisé à 1,8 million d'euros. Un investissement important pour un joueur qui n'a disputé qu'une demi-saison au plus haut niveau.