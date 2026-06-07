"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial

Chafik Ouassal, journaliste football
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"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial
Photo: © photonews

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La sélection iranienne pour la Coupe du monde est bien arrivée ce dimanche au Mexique. L'avion transportant la Team Melli a atterri vers 5 heures du matin, heure locale (14 heures, heure belge), à l'aéroport de Tijuana.

L'adversaire de la Belgique s'apprête à vivre cette coupe du monde dans un contexte politique et de tensions très particulier, comme déjà évoqué. En effet, les Iraniens, qui joueront tous leurs matches de groupe aux États-Unis, seront forcés de faire des aller-retour le jour même entre Tijuana, où ils ont établi leur camp de base, et les stades dans lesquels ils joueront à savoir Los Angeles et Seattle.

La présence de l'Iran au tournoi a donc déjà suscité beaucoup d'agitation avant même que la compétiton n'ait débuté. Jamais auparavant un pays participant à une Coupe du monde n'avait été en guerre avec un pays hôte, en l'occurrence les États-Unis. 

L'Iran est bien arrivé au Mexique

Arrivé à l'aéroport de Tijuana, l'Iran est désormais "en mode Coupe du Monde" et peut se concentrer pleinement sur son premier match, après avoir ponctué ses rencontres amicales en Europe. À leur descente de l'avion, les joueurs et le staff ont été accueillis dans un aéroport où des mesures de sécurité très strictes étaient en vigueur et où de nombreux soldats de la garde nationale mexicaine patrouillaient. Il y avait également plusieurs supporters iraniens présents.

La sélection iranienne ne sera autorisée à entrer aux États-Unis que le jour même de ses matchs de Coupe du monde et devra quitter le territoire le jour même. Plusieurs membres de la délégation, dont le président de la fédération Mehdi Taj, ont vu leur demande de visa refusée et ne sont donc pas les bienvenus sur le territoire américain. Tous les joueurs ont reçu le visa requis.

Pour rappel, l'Iran disputera donc ses trois matches de groupe sur le sol américain, les deux premiers à Inglewood (Los Angeles) contre la Nouvelle-Zélande (15 juin) et la Belgique (21 juin), et le dernier à Seattle contre l'Égypte (26 juin). 

Lire aussi… Adversaire des Diables, l'Iran fait face à une situation très compliquée pour disputer ses matchs aux USA

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