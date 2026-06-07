L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

Pour la Coupe du monde 2026, les Diables Rouges ont misé sur une préparation minutieuse. Rien n'est laissé au hasard par le staff de Rudi Garcia et l'Union belge.

Outre les longues heures de vol, les Diables Rouges devront gérer un décalage horaire de neuf heures une fois arrivés à Seattle. Pour aider les joueurs à s'adapter, l'Union belge a prévu des lunettes UV durant le trajet. Le but est de limiter les effets du jetlag avant le début de la compétition.

Éclairage spécial dans les chambres d'hôtel

Une fois sur place, les Diables logeront dans un hôtel haut de gamme. L'entreprise et sponsor Signify installera un éclairage spécifique dans les chambres, censé aider les joueurs belges à mieux récupérer.

Steven Probst, health & performance manager des Diables Rouges, a détaillé ces mesures: "Un éclairage intelligent qui soutient activement le sommeil et le bien-être de nos joueurs constitue un ajout précieux dans l'accompagnement quotidien des joueurs", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

L'IA est partout

L'IA est devenue incontournable, y compris pour le Mondial aux États-Unis, au Canda et au Mexique. Elle facilite sensiblement le travail des analystes vidéo, qui peuvent filtrer plus rapidement les phases et les joueurs pertinents dans les matchs.

Complexe luxueux

Les infrastructures que les Diables utiliseront à Seattle sont soignées dans les moindres détails. Le complexe a été construit il y a deux ans pour un coût d'environ 100 millions d'euros.





En plus de plusieurs terrains d'entraînement impeccables, il dispose d'une cryochambre, où le froid favorisera la récupération des joueurs.

À une dizaine de minutes du centre d'entraînement se trouve un hôtel équipé d'une salle de fitness, d'une piscine intérieure d'eau salée et d'un spa. Le luxe ne manquera pas pour Rudi Garcia et ses hommes.

Analyse approfondie des arbitres

Pour ne rien laisser au hasard, les arbitres font aussi l'objet d'une analyse complète. Le referee department joue un rôle important à ce niveau, afin que les joueurs sachent comment aborder au mieux les différents profils d'arbitres.

Un gardien remplaçant supplémentaire

La mesure la plus étonnante concerne les entraînements. Un gardien américain viendra régulièrement compléter le groupe afin d'offrir plus de possibilités au staff lors des exercices. Le portier remplaçant des Seattle Sounders servira de quatrième gardien pendant le séjour des Diables Rouges.