"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé

Chafik Ouassal, journaliste football
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"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé
Photo: © photonews
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La colère des supporters d'Anderlecht continue à gronder envers le propriétaire du club Marc Coucke. La fin de saison décevante semble avoir été la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Le groupe BCS, noyau dur de supporters du RSC Anderlecht, mène actuellement une série d'actions de protestation à l'encontre du propriétaire du club Marc Coucke, entre les banderoles, les graffitis évoquant "Coucke buiten" (Coucke dehors)., ainsi que la banderole "Sois noble et casse-toi. Ne nous oblige pas." accrochée devant son domicile.

Avant cela, les protestations visaient principalement Wouter Vandenhaute. L’ancien président a depuis démissionné, Marc Coucke reste désormais la cible principale pour les résultats décevants du club. En effet, en tout début de saison, Anderlecht avait été éliminé prématurément des compétitions européennes. Le Sporting a perdu la finale de la Coupe de Belgique et au classement, il a terminé à la quatrième place de la Jupiler Pro League loin derrière le top-3.

Boycott du stade la saison prochaine

Le BCS avait indiqué qu’il a l’intention de boycotter le Lotto Park la saison prochaine également. Le groupe entend maintenir cette action tant que le club ne sera pas mis en vente, rapporte Het Laatste Nieuws.

"Nous intensifions systématiquement la pression après neuf ans de marasme sportif. Coucke n’est pas l’homme qu’il faut à Anderlecht. Notre club n’est pas un zoo et doit redevenir l’institution qui fait honneur à son identité. Nous voulons viser les cinq étoiles au lieu de stagner. Anderlecht doit passer en premier, pas Durbuy ni Pairi Daiza", rapporte encore Het Laatste Nieuws qui cite BCS.

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