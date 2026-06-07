"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

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La Belgique a terminé sa préparation par deux belles victoires. Philippe Albert estime que les Diables Rouges peuvent viser plus haut que prévu.

Les Diables Rouges s'envoleront vers les États-Unis avec le plein de confiance. Après une victoire 0-2 contre la Croatie, les hommes de Rudi Garcia ont écrasé la Tunisie 5-0 lors de leur dernier match de préparation. Deux rencontres, sept buts marqués et aucun encaissé. La Belgique a parfaitement lancé son opération Coupe du monde avant son entrée en lice face à l'Égypte de Mohamed Salah, le 15 juin.

Ces deux succès ont plu à Philippe Albert. L'ancien Diable Rouge estime que la rencontre face à la Tunisie a confirmé les progrès observés depuis plusieurs mois. Dans son analyse pour Sudinfo, il a apprécié les choix tactiques du sélectionneur. "La rencontre de samedi est ultra-positive. Garcia est revenu aux bases avec une défense à quatre et un onze proche de celui qui sera aligné au coup d'envoi contre l'Égypte. On a vu que tout le monde était à l'aise dans un système idéal vu le noyau. On a marqué cinq buts face à une équipe qui n'en a pris aucun en qualification. Comme quoi, les qualifications sur certains continents ne veulent pas dire grand-chose".

Attention à l'Égypte

Malgré l'enthousiasme des supporters, Albert préfère rester prudent. Pour lui, le premier rendez-vous du Mondial sera d'un autre niveau que les matchs amicaux. "Il ne faut pas trop s'emballer parce que l'Égypte sera un tout autre calibre. J'étais serein après le tirage au sort en décembre, je suis très confiant aujourd'hui car tout s'emboîte comme il faut."

Selon lui, le sélectionneur a réussi à créer une dynamique positive. "Ce qui me donne confiance, c'est de voir un groupe qui vit bien et une ambiance saine qui se dégage. C'est aussi le mérite de Rudi Garcia. On connaissait ses qualités de rassembleur et constate que son discours passe auprès des joueurs. Il est cohérent et les résultats sont là."

Minium les quarts

Philippe Albert a revu ses ambitions à la hausse. "Je suis plus optimiste qu'il y a quelques mois. Je voyais un huitième de finale pour les Diables mais, désormais, les quarts sont à la portée de cette équipe."

Lire aussi… Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche

Theate plutôt que Mechele

L'ancien international s'est arrêté sur plusieurs cas individuels. Avec l'absence de Debast pour le début du tournoi, il estime que Ngoy a répondu présent. "Debast étant sur la touche pour le début du tournoi, Ngoy s'est érigé en remplaçant de luxe. Il faudra voir qui lui sera associé entre Theate et Mechele. De mon point de vue, j'opterais pour Theate car il faut un gaucher dans cette ligne de quatre."

Et même en cas de difficulté, Albert rappelle que la Belgique a un atout dans les cages. "Il nous reste Courtois. Le meilleur gardien du monde. Lors des deux matchs de préparation, il a parfaitement illustré ce statut : deux arrêts quand il le fallait et sans avoir eu rien à faire avant cela. La marque des grands."

Doku l'un des meilleurs ailiers du monde

Selon le consultant de la RTBF, peu de sélections peuvent rivaliser avec les Diable en attaque. "Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence. Avec ce qu'il montre pour le moment, Doku fait partie des cinq meilleurs ailiers au monde. Il ridiculise ses opposants à chaque match. On a perdu Hazard mais avec Doku on est tranquille pour dix ans au moins. Vu son niveau, il doit rester à gauche comme face à la Tunisie. La meilleure formule actuelle, c'est lui à gauche et Trossard à droite."

Leandro Trossard arrive au Mondial avec un titre de champion d'Angleterre en poche. Jérémy Doku a remporté la FA Cup et la Carabao Cup avec Manchester City.

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