Deniz Undav, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, met toute l'Allemagne à ses pieds

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Deniz Undav, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, met toute l'Allemagne à ses pieds

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Encore décisif avec un doublé, Deniz Undav pourrait débuter le prochain match de l'Allemagne en Coupe du monde.

Un nouveau héros fait vibrer toute l'Allemagne. Entré en cours de jeu face à la Côte d'Ivoire, Deniz Undav a renversé la rencontre en fin de match grâce à un doublé. Ses deux réalisations permettent à la Mannschaft de valider officiellement son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Cette efficacité propulse l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise aux côtés des plus grands noms. En marquant lors de ses deux premières apparitions, il égale le record national détenu par le légendaire Miroslav Klose depuis 2002. Mieux encore, ses statistiques en sortie de banc rappellent les exploits du mythique Camerounais Roger Milla.

Le futur titulaire au poste de numéro 9 ?

La presse outre-Rhin s'enflamme pour celui qu'elle qualifie de sauveur. Le journal allemand BILD montre le sélectionneur Julian Nagelsmann en train de serrer son joueur dans ses bras. Le magazine Kicker estime que le débat autour du numéro neuf est clos. Pour les spécialistes, l'attaquant mérite une place de titulaire.

Fidèle à lui-même, le buteur est resté très humble après la rencontre. "Comment je fais ? Je n'en sais rien", a-t-il souri. "Je me place bien et j'essaie d'aborder le match avec confiance. Je sais que je peux marquer à chaque fois. Je ne suis pas nerveux, ce n'est qu'un match de football. Cette équipe me permet de pratiquer mon meilleur football. Nous sommes sur la bonne voie, mais chaque adversaire est redoutable. Maintenant, nous voulons capitaliser sur cette dynamique positive et remporter les prochains matchs."

Un passage marquant en Belgique


Avant de devenir l'un des hommes forts de la Mannschaft, Undav s'était révélé à l'Union Saint-Gilloise. Arrivé à Bruxelles à l'été 2020 en provenance du SV Meppen, l'attaquant avait explosé sous les couleurs unionistes. Deux ans plus tard, Brighton, club auquel l'Union est liée, avait déboursé 7 millions d'euros pour s'attacher ses services.

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