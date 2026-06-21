La Belgique tient-elle son nouvel Origi ? "On espère que l'histoire se répète !"

Florent Malice
Florent Malice depuis Los Angeles
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La Belgique tient-elle son nouvel Origi ? "On espère que l'histoire se répète !"
Photo: © photonews

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En 2014, Marc Wilmots avait emmené deux grosses surprises dans ses bagages au Brésil : Adnan Januzaj et Divock Origi. Ce dernier a marqué les esprit avec notamment un but contre la Russie, et était même titulaire en 8e de finale contre les USA.

La référence fait un peu mal au coeur aujourd'hui, quelques jours après que Divock Origi ait annoncé sa retraite à l'âge de seulement 31 ans. En 2014, tout le monde prédisait pourtant un grand avenir à l'attaquant du LOSC sélectionné à la surprise générale par Marc Wilmots. Et cette année, un autre attaquant du LOSC a été appelé en dernière minute par Rudi Garcia : Matias Fernandez-Pardo.

Thomas Meunier connaît bien sûr très bien "MFP", avec qui il joue en club. "Matias est un vrai soldat. Il a compris que rien n'est offert dans le football, qu'il faut travailler, et il a été récompensé par une sélection. Matias connaît ses qualités mais est aussi conscient qu'il a encore beaucoup de progrès à faire", explique le latéral du LOSC.

Meunier et Garcia espèrent un scénario à la Origi

Au sein du noyau aussi, les comparaisons avec l'histoire d'Origi ont été faites. Ce n'est pas un hasard : les deux joueurs ont un profil polyvalent assez comparable. Rappelons en effet que Divock Origi était parfois  vu comme un ailier avant de s'imposer comme n°9. "Matias Fernandez-Pardo a un profil atypique", confirme Meunier. 

Fernandez Pardo Matias
© photonews

"Oui, nous avons parlé ensemble d'Origi, de ce qu'il a réalisé en 2014. C'est clair que si Matias continue à évoluer, il ne restera pas longtemps à Lille", continue son coéquipier chez les Dogues. Après la Coupe du Monde 2014, Divock Origi avait décroché un transfert retentissant à Liverpool, où il est devenu une véritable icône. 

Cette saison, l'ancien gantois a passé un véritable cap. "Les coachs ont dû le secouer un peu au LOSC", révèle Thomas Meunier avec le sourire. "Et il a vraiment grandi grâce à ça. Matias a un gros potentiel et peut encore devenir bien meilleur. Oui, il peut réaliser quelque chose de similaire à Origi en 2014".

Lire aussi… Pas si ouvert que cela pour les Diables ? La présentation des rescapés de la génération dorée de l'Iran

Rudi Garcia, lui aussi, a évoqué Divock Origi... qu'il connaît bien puisque c'est lui qui l'avait lancé à l'époque. "La patte de lapin de Wilmots à l'époque ? On espère donc que l'histoire se répète avec Matias. Il a énormément grandi depuis qu'il est arrivé à Lille, a appris sa leçon et c'est pour ça qu'il est à ce Mondial".

Ce qu'on espère aussi, c'est que Matias Fernandez-Pardo réussira à durer sur la longueur. Car la fin de carrière d'Origi, qui s'est totalement loupé en Italie et a fini par prendre une retraite fort prématurée, était très triste à vivre pour tous ceux qui l'ont vu briller en 2014...

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