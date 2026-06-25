Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

À égalité de points en tête du groupe C, le Brésil et le Maroc ont conclu leur phase de groupe avec une victoire. Haïti est définitivement éliminé mais aura mené la vie dure aux Marocains.

Grand favori de sa rencontre, le Maroc a été surpris d'emblée par Haïti. Les Grenadiers (avec Hannes Delcroix et Jean-Kevin Duverne titulaires) ont ouvert le score après dix minutes grâce à un but contre son camp du gardien Bono (10e, 0-1).

Dos au mur, le Maroc a alors poussé tant et plus, mais a trouvé sur sa route le gardien haïtien, décisif face à Ismael Saibari, Achraf Hakimi et Ayoub El Kaabi. Il est toutefois parti à la faute cinq minutes avant la mi-temps, permettant à Hakimi d'égaliser (39e, 1-1).

Le Maroc bousculé

Mais il était écrit que la partie ne serait pas aussi simple que prévu pour le Maroc, qui s'est à nouveau retrouvé mené trois minutes plus tard, des oeuvres de Wilson Isidor, d'une magnifique frappe dans la lucarne (43e, 1-2). Le premier acte s'est conclu sur un troisième but en moins de dix minutes, permettant aux Marocains d'égaliser par l'entremise de Saibari, au bon endroit sur un centre en retrait d'Hakimi (45+2e, 2-2).

La deuxième mi-temps a encore été à l'avantage des Lions de l'Atlas, mais avec moins de spectacle à la clé. Haïti est passé proche de plier sur un but contre son camp à l'heure de jeu, mais il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir une frappe de Rahimi déviée par deux fois mettre les hommes de Mohamed Ouahbi aux commandes pour la première fois de la nuit (78e, 3-2).

Le Brésil tranquille

Le Maroc fera même le break en toute fin de match, profitant d'une erreur de la défense haïtienne (89e, 4-2). Insuffisant toutefois pour terminer premier du groupe. Car dans l'autre match, le Brésil a rapidement pris ses distances face à l'Ecosse. Avec son doublé, Vinicius avait déjà assuré l'essentiel à la pause, Matheus Cunha a ensuite inscrit le 0-3 à l'heure de jeu. Neymar a même effectué son entrée dans le dernier quart d'heure, une première depuis octobre 2023 en sélection.





Le Brésil remporte donc ce groupe C et affrontera le deuxième du groupe F, un groupe dont le premier affrontera le Maroc. De belles affiches en perspective, puisque le Pays-Bas, le Japon et la Suède se départageront lors de la dernière journée pour déterminer le programme de ces seizièmes de finale.