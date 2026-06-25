Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande
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L'Union belge n'a pas fait appel de la suspension de Nathan Ngoy. L'ancien défenseur du Standard de Liège manquera le match décisif contre la Nouvelle-Zélande samedi à 5h du matin. Theate devrait le remplacer.

Rudi Garcia devra modifier sa défense pour le match décisif contre la Nouvelle-Zélande samedi matin à 5h du matin. Nathan Ngoy ne sera pas là à cause de son exclusion face à l'Iran. La suspension d'un match est définitive et la Belgique devra trouver une autre solution pour cette rencontre. Pas d'appel de l'Union belge.

Arthur Theate pour dépanner en défense central avec Brandon Mechele

Arthur Theate devrait logiquement retrouver une place dans le onze de départ. Déjà monté au jeu après l'exclusion de Ngoy contre l'Iran, le défenseur est le principal candidat pour intégrer la défense face à la Nouvelle-Zélande.

La Belgique ne pourra pas non plus compter sur Zeno Debast. Le défenseur poursuit sa revalidation et ne sera pas prêt pour ce troisième match de groupe. L'objectif est d'être opérationnel pour les seizièmes de finale.

Un début de Mondial gaché par le carton rouge

C'est dommage pour l'ancien défenseur du Standard de Liège, qui faisait un bon début de tournoi avant son erreur à la 66e minute. En ratant son contrôle, il a permis à Mehdi Taremi de foncer vers le but de Thibaut Courtois. Ngoy a dû arrêter l'attaquant iranien. Un léger contact à l'épaule lui a valu un carton rouge. Le Diable apportait de la vitesse, de l'impact et de l'agressivité dans les duels.

Une petite finale pour la Belgique samedi matin à 5h


Samedi matin, la Belgique devra à tout prix s'imposer. Malgré plusieurs absences en défense, les Diables Rouges devront battre la Nouvelle-Zélande pour décrocher leur place en seizièmes de finale. Plus question de faire des calculs. Comme l'a rappelé Rudi Garcia, la priorité est d'abord de se qualifier. La Nouvelle-Zélande a des chances de se qualifier aussi, mais devra battre les Diables...

Nouvelle-Zélande - Belgique

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