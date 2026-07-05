Un Belge nommé responsable du recrutement d'un club anglais historique

Natif de Hasselt et âgé de 41 ans, Nils Koppen est le nouveau responsable du recrutement de West Ham, rétrogradé en Championship au terme de la saison dernière. Sa mission sera évidemment on ne peut plus claire.

Né à Hasselt il y a 41 ans, Nils Koppen a commencé son aventure dans le football en 2004, en tant qu'entraîneur de jeunes au KFC Helson Helchteren, petit club de la province du Limbourg. Il est ensuite passé par Geel et Lommel avant de devenir le responsable de la détection des jeunes du plus grand club de la région, le Racing Genk, en 2016.

Un poste qu'il a occupé pendant deux ans avant de prendre la route du PSV Eindhoven, d'abord avec un rôle dans la détection des jeunes avant de devenir recruteur pour l'équipe première, puis directeur du recrutement du club entre 2023 et 2024. Une année où le PSV Eindhoven a remporté le championnat devant Feyenoord, et après laquelle Nils Koppen a pris la route des Glasgow Rangers. D'abord comme directeur du recrutement, puis directeur technique jusqu'au 30 juin 2025.

Nils Koppen quitte Copenhague pour West Ham

En octobre dernier, notre compatriote a pris la route de Copenhague, club qu'il quitte donc en ce début de mois de juillet pour rejoindre West Ham, relégué en Championship au terme de la saison dernière.

"West Ham United a le plaisir de confirmer la nomination de Nils Koppen au poste de directeur du recrutement des joueurs, sous réserve de l'obtention du visa de travail approprié. Koppen a été identifié comme le candidat idéal pour ce nouveau poste, à l'issue d'un processus de recrutement approfondi et détaillé auquel ont participé le conseil d'administration et l'entraîneur-chef Nuno Espírito Santo", écrit le club.

Sa mission sera évidemment on ne peut plus claire. "Koppen débutera son travail à West Ham au sein d'une nouvelle structure de direction footballistique pour l'équipe masculine, chargée d'identifier et de recruter les joueurs nécessaires pour assurer un retour immédiat en Premier League."





"Ce poste consistera principalement à diriger les opérations de recrutement et de détection de talents du club, ainsi qu'à épauler le conseil d'administration dans l'administration footballistique et les négociations avec les joueurs, les autres clubs et les intermédiaires."

L'objectif clair de remonter immédiatement en Premier League

Nils Koppen s'est lui-même exprimé dans le communiqué du club anglais. "Je suis ravi de cette formidable opportunité et impatient de rejoindre un club aussi prestigieux et de participer à un projet novateur. Je me réjouis également de travailler avec Nuno, un entraîneur principal très expérimenté et respecté."

"Notre priorité absolue sera évidemment le mercato estival, afin de recruter les joueurs adéquats pour nous permettre de progresser la saison prochaine. Nous souhaitons également conserver l'ossature de l'équipe. Celle-ci a réalisé une très belle fin de saison en Premier League ; si nous parvenons à maintenir cette cohésion et à limiter les changements, nous pourrons démarrer sur de bonnes bases."