Il y a eu du mouvement en D2 FFA. Les U23 de l'AS Eupen ont fait la bonne affaire en remportant le choc du week-end face au Crossing Schaerbeek.

Alors que la veille, le Stade Mouscronnois et Jette avaient partagé l'enjeu, plusieurs matchs se tenaient ce dimanche en D2 FFA qui concernaient le haut comme le bas de tableau.

Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage espérait profiter du match entre Eupen et Schaerbeek pour se rapprocher de la tête : les Hennuyers ont été l'emporter aisément du côté de l'Entente Deux-Acren (2-4), et reviennent donc à deux points du Crossing.

Le Crossing et l'AS Eupen U23 coleaders

Car de son côté, le Crossing Schaerbeek, qui se rendait à Eupen, s'est incliné : les jeunes germanophones ont remporté une victoire très importante (2-1). Le Crossing et l'AS Eupen B partagent en effet désormais la tête avec 30 points chacun.

Des résultats qui laissent le CS Brainois, battu à Aywaille (3-1), à bonne distance désormais avec 24 points. Aywaille prend un peu plus ses distances avec la lanterne rouge, l'UR Namur, battue la veille à La Calamine (1-0).



Notons enfin la lourde défaite du CS Pays Vert Ostiches-Ath en déplacement à la R.U.S. Binchoise (4-0). Les Géants sont 13e.