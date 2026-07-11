Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Rudi Garcia vient de terminer son premier tournoi à la tête des Diables Rouges. Le Français pousuivra-t-il l'aventure ?

Contrairement au cas Domenico Tedesco, la fédération belge n'avait pas fait l'erreur de prolonger Rudi Garcia avant même son premier grand tournoi sur le banc. Notre sélectionneur arrive donc en fin de contrat, avec cette Coupe du Monde en guise de base principale pour décider ou non de le prolonger.

Avec ce bilan de deux défaites en vingt matchs (la première contre l'Ukraine ayant été joliment résorbée au retour) et un quart de finale en Coupe du Monde, le bilan du Français semble plus que correct, il a d'ailleurs atteint l'objectif fixé par les têtes pensantes de notre football.

Le couperet semblait être à quelques minutes de tomber contre le Sénégal, mais Garcia a conservé un coaching assez proactif, idem contre les Etats-Unis, pour livrer la meilleure prestation belge dans ce Mondial. Tout cela suffira-t-il pour le voir prolonger l'aventure ?

Rudi Garcia vivra-t-il un deuxième grand tournoi ?

Selon La Dernière Heure, la tendance serait négative. Les joueurs préférent largement son management par rapport à celui de Domenico Tedesco, mais resteraient sceptiques vis-à-vis de ses tactiques. Au sein de la fédération, quelques doutes semblent également subsister quant à sa capacité à s'imposer comme l'homme de la situation.

Lire aussi… "C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables
Voir Garcia rester passera également par une réelle volonté du Français de rester en poste. Jusqu'à présenter, il ne l'aurait pas encore manifestée. Simple volonté de ne pas mettre la charrue avant les boeufs ? On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, notamment via l'examen approfondi mené par Vincent Mannaert jusqu'au 31 juillet. Le verdict devrait alors tomber. Même si les prémisses en semblent déjà perceptibles. Si notre directeur technique venait à décider que c'est un autre sélectionneur qui mènera à l'Euro 2028 en Angleterre, cela lancerait déjà son deuxième changement de coach en deux ans, après qu'il ait déjà mis fin au mandat de Domenico Tedesco.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Espagne

Plus de news

"C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables

"C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables

14:30
4
Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

11:30
📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

10:00
1
Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

09:30
Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

09:00
Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique Edito

Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique

08:30
Compositions, live commenté : suivez la troisième rencontre amicale du Standard contre les Francs Borains

Compositions, live commenté : suivez la troisième rencontre amicale du Standard contre les Francs Borains

16:17
Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

07:00
3
Charleroi rejoint par Reims, le Club de Bruges battu, première victoire pour Anderlecht

Charleroi rejoint par Reims, le Club de Bruges battu, première victoire pour Anderlecht

16:10
LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans

LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans

16:00
Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

23:39
6
LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1) Live

LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1)

22:51
Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

05:30
1
"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

23:45
2
Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

23:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Khalaili - Said - Trouillet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Khalaili - Said - Trouillet

13:30
Officiel : Bruges blinde l'un de ses cadres jusqu'en 2029

Officiel : Bruges blinde l'un de ses cadres jusqu'en 2029

14:00
32 millions en jeu : une mauvaise surprise dans la visite médicale de Khalaili à l'Inter !

32 millions en jeu : une mauvaise surprise dans la visite médicale de Khalaili à l'Inter !

13:30
Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

21:30
C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

12:30
1
"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

21:00
1
Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

12:08
2
En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

11:00
Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

10:30
4
Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

00:10
2
Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Moreira - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Moreira - Smets

22:30
Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

23:30
"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

05:00
OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

22:30
Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 2-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 23:00 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved