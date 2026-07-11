Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage

Rudi Garcia vient de terminer son premier tournoi à la tête des Diables Rouges. Le Français pousuivra-t-il l'aventure ?

Contrairement au cas Domenico Tedesco, la fédération belge n'avait pas fait l'erreur de prolonger Rudi Garcia avant même son premier grand tournoi sur le banc. Notre sélectionneur arrive donc en fin de contrat, avec cette Coupe du Monde en guise de base principale pour décider ou non de le prolonger.

Avec ce bilan de deux défaites en vingt matchs (la première contre l'Ukraine ayant été joliment résorbée au retour) et un quart de finale en Coupe du Monde, le bilan du Français semble plus que correct, il a d'ailleurs atteint l'objectif fixé par les têtes pensantes de notre football.

Le couperet semblait être à quelques minutes de tomber contre le Sénégal, mais Garcia a conservé un coaching assez proactif, idem contre les Etats-Unis, pour livrer la meilleure prestation belge dans ce Mondial. Tout cela suffira-t-il pour le voir prolonger l'aventure ?

Rudi Garcia vivra-t-il un deuxième grand tournoi ?

Selon La Dernière Heure, la tendance serait négative. Les joueurs préférent largement son management par rapport à celui de Domenico Tedesco, mais resteraient sceptiques vis-à-vis de ses tactiques. Au sein de la fédération, quelques doutes semblent également subsister quant à sa capacité à s'imposer comme l'homme de la situation.

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Voir Garcia rester passera également par une réelle volonté du Français de rester en poste. Jusqu'à présenter, il ne l'aurait pas encore manifestée. Simple volonté de ne pas mettre la charrue avant les boeufs ? On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, notamment via l'examen approfondi mené par Vincent Mannaert jusqu'au 31 juillet. Le verdict devrait alors tomber. Même si les prémisses en semblent déjà perceptibles. Si notre directeur technique venait à décider que c'est un autre sélectionneur qui mènera à l'Euro 2028 en Angleterre, cela lancerait déjà son deuxième changement de coach en deux ans, après qu'il ait déjà mis fin au mandat de Domenico Tedesco.