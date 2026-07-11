C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !
Photo: © photonews
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Rafiki Said n'est plus un joueur du Standard. L'international comorien a bel et bien signé à Wolverhampton.

La journée est chargée au Standard. Outre l'officialisation de l'arrivée d'Alexis Trouillet, les Rouches ont confirmé le départ de Rafiki Saïd à Wolverhampton. Après une saison, le flanc gauche des Rouches s'en va donc déjà pour donner un fameux coup de boost à la trésorerie.

Malgré l'agacement qu'il a parfois suscité par son irrégularité, le dribbleur comorien aura été une fameuse réussite du premier mercato de Marc Wilmots. Recruté pour 2,5 millions, il permet aujourd'hui au Standard de toucher dix millions. Les Rouches devront toutefois reverser 10 % de la plus-value à son ancien club de l'ESTAC Troyes, soit 750.000 € environ. Mais ils toucheront un million d'euros de bonus si les Wolves sont promus en Premier League à l'issue de la saison et ont également négocié un pourcentage à la revente.

La priorité des Wolves

Wolverhampton a dû y mettre le prix, mais tenait absoulment à boucler le transfert rapidement pour repartir du bon pied après sa relégation en Championship. "Nous sommes très heureux d'avoir finalisé la signature de Rafiki dès la première semaine de la pré-saison. Il était important pour nous qu'il puisse rejoindre le groupe immédiatement pour le stage d'entraînement au Portugal, afin de lui donner le plus de temps possible pour s'acclimater, comprendre les exigences du staff technique et s'intégrer à ses nouveaux coéquipiers", confirme le président Nathan Shi dans le communiqué officiel.

Le directeur technique Matt Jackson avait déjà Rafiki Saïd dans le viseur depuis quelques années, il ne s'est pas privé de le proposer à son nouvel entraîneur Cesar Peixoto. Ce dernier a rapidement validé le transfert : "Rafiki est un joueur costaud, rapide et athlétique. Il a les capacités, les qualités et le mental pour s'adapter et aider l'équipe à progresser, à gagner des matchs. Il voulait venir au plus vite. C'est un joueur très humble, très travailleur. Il a la mentalité que je recherche dans l'équipe, et c'était important qu'il nous rejoigne".

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