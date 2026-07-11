Compositions, live commenté : suivez la troisième rencontre amicale du Standard contre les Francs Borains
Photo: © photonews
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Troisième rencontre de préparation du Standard, qui affronte les Francs Borains ce samedi après-midi au SL16 Football Campus. Une rencontre à suivre sur Walfoot.be.
Les principes clairs du Standard de Vincent Euvrard
Le pressing dès la perte du ballon, le jeu vers l'avant des défenseurs centraux et les aller-retour des pistons Mohr/Fossey sont les clés du jeu du Standard face aux Francs Borains.
Très libre entre les lignes, Adnane Abid s'est procuré une belle occasion sur un centre de Mohr et un contrôle de Nsimba, mais il a fallu la belle parade du gardien Noah Marec. Les Rouches dominent clairement cette rencontre et ne semblent plus très loin de l'ouverture du score alors que la pause fraicheur vient d'être sifflée.
Vincent Euvrard veut du pressing et du jeu vers l'avant
Vincent Euvrard met l'accent sur le pressing dans ces premières minutes, et ça a déjà fonctionné à quelques reprises. Le Standard encore un peu brouillon dans le dernier geste, mais au ballon. Euvrard ajuste beaucoup le placement de ses défenseurs centraux et leur demande de casser des lignes par la passe.
Ibrahim Karamoko l'a fait après onze minutes et a trouvé Timothé Nkada, qui a dévié pour Bruny Nsimba. Il a fallu une belle sortie de Noah Marec, le portier du RFB, pour éviter le 1-0. Les Rouches se sont créés d'autres situations, mais celle-ci était la plus marquante du premier quart d'heure.
C'est parti entre le Standard et les Francs Borains
C'est parti entre le Standard et les Francs Borains ! Belle accolade entre Marco Ilaimaharitra et Dorian Dessoleil, les deux anciens coéquipiers, au coup d'envoi.
Le onze des Francs Borains : Marec - Faucon, El Kaamouchi, Dessoleil, Monticelli - Asante, Mondele, Diliberto, Lavie - Mituljikic, Ali
C’est parti pour cette rencontre amicale entre le #Standard et les Francs Borains— Loic Woos (@LoicWoos2) July 11, 2026
Belle accolade entre les deux anciens coéquipiers Marco Ilaimaharitra et Dorian Dessoleil avant de monter sur la pelouse 🤝 pic.twitter.com/zneL2S5Wn3
Troisième rencontre de préparation du Standard, qui affronte les Francs Borains ce samedi après-midi au SL16 Football Campus. Une rencontre à suivre sur Walfoot.be.
Troisième rencontre de préparation pour le Standard, ce samedi (16h00). Après Verlaine (0-7) et Aubel (0-4), deux pensionnaires de D3 ACFF, les Rouches affrontent les Francs Borains, douzièmes de Challenger Pro League la saison dernière. Une rencontre qui se déroule finalement au SL16 Football Campus et à huis clos, la pelouse du Stade de la Géronstère, à Spa, ayant été jugée insuffisamment praticable pour la tenue de la rencontre.
En Vincent Euvrard aligne une équipe composée d'onze probables titulaires (à retrouver ci-dessous), en comptant évidemment les absences de Josué Homawoo et Laurens Goemaere (blessure), de Matthieu Epolo et Dennis Ayensa (congé après sélection), mais aussi de Dimitri Lavalée, Nayel Mehssatou, Bosko Sutalo, Mohamed El Hankouri, Steeven Assengue et du jeune Kelyan Kielo-Lezi, qui avait été appelé à Aubel pour pallier les absences.
Tous les joueurs précédemment cités sont en convalescence ou sont victimes d'un léger pépin physique, qui ne leur permet pas de disputer une rencontre, même amicale, mais qui ne devrait plus se prolonger au-delà de quelques jours. La nouvelle recrue des Rouches, Adrien Trouillet, n'est, elle, pas encore sur la feuille de match.
La feuille de cet amical entre le #Standard et les Francs Borains 👇 pic.twitter.com/sZ8RwgiDNr— Loic Woos (@LoicWoos2) July 11, 2026
La composition du Standard pour son match amical contre les Francs Borains
Onze de la première période (3-5-2): Lucas Pirard - Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko - Marlon Fossey, Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen, Adnane Abid, Tobias Mohr - Bruny Nsimba, Timothé Nkada.
En deuxième période, c'est une équipe beaucoup plus jeune qui est attendue, avec le duo d'attaque qui n'aura pas joué la première période (Nguene-Mitongo), Gustav Mortensen et Daan Dierckx pour les encadrer. Suivez le déroulement de cette rencontre ici même, sur Walfoot.be.
Le onze pour la première mi-temps de ce Standard - Francs Borains : Pirard, Lawrence, Hautekiet, Karamoko, Mohr, Fossey (c), Ilaimaharitra, Nielsen, Abid, Nkada, Nsimba. 🔴⚪️— Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 11, 2026
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