Compositions, live commenté : suivez la troisième rencontre amicale du Standard contre les Francs Borains

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Troisième rencontre de préparation du Standard, qui affronte les Francs Borains ce samedi après-midi au SL16 Football Campus. Une rencontre à suivre sur Walfoot.be.