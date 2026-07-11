Charleroi rejoint par Reims, le Club de Bruges battu, première victoire pour Anderlecht

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Anderlecht a engrangé la première victoire de sa préparation, s'imposant 3-2 contre le NEC Nimègue. Le Club de Bruges a quant à lui été battu par Feyenoord (3-1). De son côté, Charleroi a concédé le partage contre Reims.