Officiel : Bruges blinde l'un de ses cadres jusqu'en 2029

Hugo Vetlesen veut s'inscrire dans la durée au Club de Bruges. Il vient d'ailleurs d'y prolonger son contrat.

L'été est agité pour l'entrejeu du Club de Bruges. Aleksandar Stankovic est retourné à l'Inter Milan, tandis que Raphael Onyedika pourrait bien aller voir ailleurs après quatre saisons en Blauw en Zwart. Des fameuses pertes qui rendent bienvenue une certaine continuité au coeur du jeu.

Apporter de la continuité, la direction y travaille. Après Brandon Mechele et Hans Vanaken, elle a annoncé aujourd'hui une nouvelle prolongation, celle d'Hugo Vetlesen. Le joueur norvégien est désormais lié au Club jusqu'en 2029.

De plus en plus important aux yeux d'Ivan Leko

Souvent réserviste, il a néanmoins pris le pouvoir lors des derniers Playoffs, palliant les soucis physiques d'Onyedika avant de passer devant lui dans la hierarchie d'Ivan Leko grâce à sa faculté d'infilration. Une fin de saison en force qui ont convaincu la direction de lui faire confiance à plus long terme.

Le natif de Braine l'Alleud (Vetlesen est issu d'un père norvégien et de mère française, la couple a cependant quitté la Belgique quand leur fils avait 4 ans) continuera à fouler les pelouses belges la saison prochaine. Avec ses 135 matchs pour le Club (15 buts et 19 assists), l'ancien de Bodø/Glimt et de Stabæk commence tout doucement à s'imposer comme un taulier.