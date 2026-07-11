En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le KRC Genk s’est séparé de Nicky Hayen. L’entraîneur va rejoindre Burnley et le club doit donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et c'est une vieille connaissance du championnat qui pourrait revenir...

« À un mois du début du championnat, ce n’est évidemment pas un scénario auquel nous nous attendions. Dans le même temps, le KRC Genk envisage l’avenir avec confiance », avait indiqué Genk plus tôt cette semaine dans un communiqué de presse au sujet du départ de Nicky Hayen.

Reste dès lors la question : qui succédera à Hayen chez les Limbourgeois ? L’expérimenté Peter Balette fait son retour au sein du staff technique en tant qu’entraîneur adjoint. Il apporte à Genk un véritable bagage d’expérience, acquise notamment lors de ses précédents passages au club.

Le KRC Genk à la recherche d’un nouvel entraîneur

En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur principal, Balette dirigera provisoirement les entraînements de l’équipe première avec Domenico Olivieri. Et il se pourrait qu’un visage bien connu du championnat belge, du KRC Genk et de Balette, prenne les rênes à Genk.

Selon Het Nieuwsblad, le KRC Genk songerait en effet à Jess Thorup. Le Danois de 56 ans a déjà été entraîneur de Genk en 2020, mais après cinq matchs de championnat et un 11 sur 15, il avait accepté une offre du FC Copenhague. Son passage à Gand auparavant avait laissé un souvenir mitigé.

Le KRC Genk pense Jess Thorup


Il a ensuite entraîné Augsbourg pendant deux ans. Jusqu’au mois dernier, l’ancien coach de La Gantoise travaillait en Égypte, à Al Ahly, mais il est désormais libre de tout contrat. Thorup avait laissé une impression assez positive lors de son bref passage à Genk, mais est-il l'homme qu'il faut pour amener le club au top ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
La Gantoise
Jess Thorup

Plus de news

Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

11:30
Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

10:30
1
📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

10:00
Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

09:30
LIVE Coupe du monde 11/7

LIVE Coupe du monde 11/7

09:18
Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

09:00
Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique Edito

Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique

08:30
Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

07:20
Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

07:00
Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

23:39
6
LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1) Live

LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1)

22:51
Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

20:20
Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

05:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

22:30
"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

23:45
Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

23:30
Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

23:02
"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

05:00
OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

22:30
Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

22:00
Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

21:30
UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

20:39
5
"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

21:00
1
Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

20:40
"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

19:30
OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

15:36
Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

19:00
Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

18:00
Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

00:10
1
Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

18:30
Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

17:30
Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

17:00
Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

16:00
"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

16:30
OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

15:13
Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

14:53
2

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved