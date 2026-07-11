En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

Le KRC Genk s’est séparé de Nicky Hayen. L’entraîneur va rejoindre Burnley et le club doit donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et c'est une vieille connaissance du championnat qui pourrait revenir...

« À un mois du début du championnat, ce n’est évidemment pas un scénario auquel nous nous attendions. Dans le même temps, le KRC Genk envisage l’avenir avec confiance », avait indiqué Genk plus tôt cette semaine dans un communiqué de presse au sujet du départ de Nicky Hayen.

Reste dès lors la question : qui succédera à Hayen chez les Limbourgeois ? L’expérimenté Peter Balette fait son retour au sein du staff technique en tant qu’entraîneur adjoint. Il apporte à Genk un véritable bagage d’expérience, acquise notamment lors de ses précédents passages au club.

Le KRC Genk à la recherche d’un nouvel entraîneur

En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur principal, Balette dirigera provisoirement les entraînements de l’équipe première avec Domenico Olivieri. Et il se pourrait qu’un visage bien connu du championnat belge, du KRC Genk et de Balette, prenne les rênes à Genk.

Selon Het Nieuwsblad, le KRC Genk songerait en effet à Jess Thorup. Le Danois de 56 ans a déjà été entraîneur de Genk en 2020, mais après cinq matchs de championnat et un 11 sur 15, il avait accepté une offre du FC Copenhague. Son passage à Gand auparavant avait laissé un souvenir mitigé.

Le KRC Genk pense Jess Thorup



Il a ensuite entraîné Augsbourg pendant deux ans. Jusqu’au mois dernier, l’ancien coach de La Gantoise travaillait en Égypte, à Al Ahly, mais il est désormais libre de tout contrat. Thorup avait laissé une impression assez positive lors de son bref passage à Genk, mais est-il l'homme qu'il faut pour amener le club au top ?