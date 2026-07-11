LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
L'Afrique du Sud pleure Jayden Adams
C'est le choc en Afrique du Sud. On a en effet appris cette après-midi le décès soudain de Jayden Adams. Le milieu de terrain avait à peine 25 ans, il avait été sélectionné pour la Coupe du Monde et avait pris part à trois des quatre matchs disputés par les Bafana Bafana dans la compétition sous les ordres d'Hugo Broos. La cause de sa mort n'est pas encore connue. Le joueur évoluait aux Mamelodi Sundowns, l'un des clubs phares dans son pays natal, il s'était imposé comme un grand talent du football sud-africain, malgré une relation parfois tumultueuse avec Hugo Broos.
Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage
Rudi Garcia vient de terminer son premier tournoi à la tête des Diables Rouges. Le Français pousuivra-t-il l'aventure ? (Lire la suite)
"C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables
En ce lendemain d'élimination contre l'Espagne, la presse internationale parle abondamment du scénario sur le fil de ce quart de finale. Les médias espagnols concentrent leurs éloges sur Mikel Merino, qui s'est à nouveau illustré comme supersub. (Lire la suite)
Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026
Voilà, c'est fini. La Coupe du Monde des Diables Rouges s'est achevée sur une défaite avec les honneurs face à l'Espagne. Mais quel bilan tirer, joueur par joueur, de ce tournoi ? Voici les cotes finales. (Lire la suite)
📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination
L’élimination face à l’Espagne a été un coup dur pour les Diables Rouges. Au coup de sifflet final, les internationaux belges ont aussitôt cherché du réconfort auprès de leur famille et de leurs proches dans les tribunes. (Lire la suite)
Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés
Rudi Garcia a laissé planer le doute sur son avenir après Espagne-Belgique. C'est généralement mauvais signe. (Lire la suite)
Voici quand les Diables Rouges rentrent en Belgique
Les Diables Rouges repartiront ce samedi en Belgique au lendemain de l'élimination par l'Espagne, en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Ils décolleront de Los Angeles vers 14 heures, heure locale (23h heure belge) et arriveront donc dans la journée de dimanche en Belgique.
Un Diable, toutefois, est déjà en route vers la maison : Brandon Mechele. La femme du défenseur brugeois est proche d'accoucher, et il était convenu que même en cas de qualification, il pourrait (comme Jeremy Doku) se rendre auprès d'elle. Une belle consolation pour Mechele, qui a disputé un tournoi de haut vol à titre individuel.
Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !
Lamine Yamal n'a pas été décisif, mais il a été un véritable poison pour la défense belge. L'ailier du FC Barcelone a été élu homme du match, de façon un peu étonnante cependant. (Lire la suite)
Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique
Au-delà de la déception, l'ambiance générale était à l'optimisme et à une forme de satisfaction ce vendredi à Los Angeles après l'élimination face à l'Espagne. Tout le monde en est conscient : il y a de belles choses à faire sur les bases de cette Coupe du Monde 2026. (Lire la suite)
Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable
Thibaut Courtois s'est exprimé d'une façon claire au sujet de son avenir en Diable après Espagne-Belgique. Oui, il serait ouvert à l'idée de continuer en sélection... mais aimerait prendre un break. (Lire la suite)
Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir
Le rêve des Diables Rouges s’est arrêté en quart de finale contre l’Espagne, mais Rudi Garcia était très fier au terme du match. Le Français a vu une équipe belge qui, selon lui, a plus que tenu tête au champion d’Europe. (Lire la suite)
Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"
Thibaut Courtois, en larmes, a été forcé de céder sa place pour Senne Lammens. Il ressentait des douleurs qui l'empêchaient de dégager de longs ballons. (Lire la suite)
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