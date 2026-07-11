LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans

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LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Scott Crabbé

L'Afrique du Sud pleure Jayden Adams

C'est le choc en Afrique du Sud. On a en effet appris cette après-midi le décès soudain de Jayden Adams. Le milieu de terrain avait à peine 25 ans, il avait été sélectionné pour la Coupe du Monde et avait pris part à trois des quatre matchs disputés par les Bafana Bafana dans la compétition sous les ordres d'Hugo Broos. La cause de sa mort n'est pas encore connue. Le joueur évoluait aux Mamelodi Sundowns, l'un des clubs phares dans son pays natal, il s'était imposé comme un grand talent du football sud-africain, malgré une relation parfois tumultueuse avec Hugo Broos.

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En ce lendemain d'élimination contre l'Espagne, la presse internationale parle abondamment du scénario sur le fil de ce quart de finale. Les médias espagnols concentrent leurs éloges sur Mikel Merino, qui s'est à nouveau illustré comme supersub. (Lire la suite)

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Voilà, c'est fini. La Coupe du Monde des Diables Rouges s'est achevée sur une défaite avec les honneurs face à l'Espagne. Mais quel bilan tirer, joueur par joueur, de ce tournoi ? Voici les cotes finales. (Lire la suite)

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L’élimination face à l’Espagne a été un coup dur pour les Diables Rouges. Au coup de sifflet final, les internationaux belges ont aussitôt cherché du réconfort auprès de leur famille et de leurs proches dans les tribunes. (Lire la suite)

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Florent Malice

Voici quand les Diables Rouges rentrent en Belgique

Les Diables Rouges repartiront ce samedi en Belgique au lendemain de l'élimination par l'Espagne, en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Ils décolleront de Los Angeles vers 14 heures, heure locale (23h heure belge) et arriveront donc dans la journée de dimanche en Belgique. 

Un Diable, toutefois, est déjà en route vers la maison : Brandon Mechele. La femme du défenseur brugeois est proche d'accoucher, et il était convenu que même en cas de qualification, il pourrait (comme Jeremy Doku) se rendre auprès d'elle. Une belle consolation pour Mechele, qui a disputé un tournoi de haut vol à titre individuel.

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Lamine Yamal n'a pas été décisif, mais il a été un véritable poison pour la défense belge. L'ailier du FC Barcelone a été élu homme du match, de façon un peu étonnante cependant. (Lire la suite)

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Au-delà de la déception, l'ambiance générale était à l'optimisme et à une forme de satisfaction ce vendredi à Los Angeles après l'élimination face à l'Espagne. Tout le monde en est conscient : il y a de belles choses à faire sur les bases de cette Coupe du Monde 2026. (Lire la suite)

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Le rêve des Diables Rouges s’est arrêté en quart de finale contre l’Espagne, mais Rudi Garcia était très fier au terme du match. Le Français a vu une équipe belge qui, selon lui, a plus que tenu tête au champion d’Europe. (Lire la suite)

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Thibaut Courtois, en larmes, a été forcé de céder sa place pour Senne Lammens. Il ressentait des douleurs qui l'empêchaient de dégager de longs ballons. (Lire la suite)

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