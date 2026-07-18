Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

Chafik Ouassal, journaliste football
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Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste
Photo: Photonews
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Après de longues saisons à la tête de Manchester City, Pep Guardiola a décidé de fermer le chapitre. Il n'a pas encore évoqué son avenir, même si beaucoup le voient, ou espèrent le voir, coacher une équipe nationale. En attendant, il semble profiter d'abord d'un repos bien mérité.

Quid de l'avenir de Pep Guardiola ? Entre nouveau club, équipe nationale ou période de repos, on ne sait pas encore vraiment de quoi son avenir sera fait. Il semble pourtant que l'Espagnol ait déjà exclu une des options.

En effet, l'entraîneur espagnol a indiqué qu'il ne reprendrait pas de service en tant que sélectionneur national. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conversation avec la plateforme de cryptomonnaie Okx. L'ancien entraîneur de Manchester City, du Bayern Munich et du FC Barcelone a été mentionné comme candidat pour le poste de sélectionneur de l'Italie et de l'équipe nationale néerlandaise.

Pas d'équipe nationale pour Pep Guardiola

L'option est désormais clarifiée. Guardiola a quitté Manchester City cette fin de saison. L'Espagnol a annoncé qu'il prendrait une pause, mais après le licenciement de plusieurs sélectionneurs nationaux, des rumeurs ont circulé sur une possible fonction dans une équipe nationale.

"Je n'ai pas l'impression de manquer de quelque chose", raconte Guardiola sur la plateforme de cryptomonnaie Okx. "Je ne pense pas que dans deux semaines ou un mois je commencerai quelque chose de nouveau. Je suis encore en train de découvrir à quoi va ressembler ma vie maintenant. Je verrai si cela va me manquer et si quelqu'un veut que je revienne au football", poursuit l'Espagnol.


Par conséquent, la porte semble fermée pour un retour rapide : "Sinon, je le garde comme ça. Je ne suis plus si jeune, j'ai presque 56 ans, donc cela met aussi les choses dans une autre perspective. La seule chose que je sais, c'est comment jouer au football ou m'entraîner, mais il y a aussi d'autres choses à découvrir dans la vie", conclut Guardiola.

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