OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

Sans club depuis la fin de son contrat au Standard de Liège cet été, Léandre Kuavita a déjà trouvé un nouveau défi. Le milieu verviétois rejoint le SK Beveren, où il a paraphé un contrat jusqu'en 2028. Le matricule 4068 a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi.

Léandre Kuavita sort d'une saison compliquée avec le Standard de Liège. Le médian a disputé 13 matchs de championnat et n'a pas vraiment convaincu. Son dernier match disputé avec l'équipe première des Rouches remonte au 20 décembre 2025. En deuxième partie de saison, il a été intégré au groupe du SL16 en D1 ACFF.

Après cette saison décevante, Léandre Kuavita s'offre malgré tout un nouveau défi intéressant. Il rejoint le SK Beveren, qui a récemment été promu dans l'élite du football belge. Une belle occasion pour lui de s'imposer avec une formation de D1A.

Léandre Kuavita tekent bij ons SKB 💛💙



Léandre is onze eerste nieuwe aanwinst. De 22-jarige Belgische middenvelder komt over van Standard Luik en tekent een contract tot 2028.



Lees meer: https://t.co/nuxubRnJc6 pic.twitter.com/ADmqXRMBHu — SK Beveren (@SKBeveren) July 20, 2026

Les premiers mots de Léandre Kuavita à Beveren

Il se montre évidemment très heureux de ce transfert : "Je suis très heureux de signer à Beveren. Je vais tout donner pour faire de cette saison une réussite. J'ai hâte de contribuer au retour du club en Jupiler Pro League."

Le directeur sportif Bob Peeters a pris la parole sur la signature du joueur libre de tout contrat : "Léandre Kuavita est un jeune joueur belge très intéressant qui compte déjà plus de cinquante matchs en Jupiler Pro League. C'est un joueur explosif, doté d'un énorme volume de jeu et animé par une grande envie de s'imposer avec Beveren au plus haut niveau."





Le SK Beveren a vanté ses qualités dans un communiqué : "Milieu de terrain gaucher, il évolue de préférence dans un rôle dynamique, où il met à profit son volume de course, son pressing et sa capacité à récupérer les ballons. Grâce à ses qualités athlétiques, sa générosité dans l'effort et son expérience au plus haut niveau belge, il apportera davantage de dynamisme, d'intensité et de profondeur au milieu de terrain du SK Beveren."

Le club précise également que Léandre Kuavita a convaincu lors des négociations par sa motivation et son état d'esprit. Reste à voir s'il parviendra à répondre aux attentes du club récemment promu en D1A.