OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

OHL renforce sa défense avec l’arrivée de Jamie Lawrence. Le défenseur allemand de 23 ans s’est engagé jusqu’en 2029 et découvrira la Pro League.

Jamie Lawrence a été formé au Bayern Munich, où il est parvenu à intégrer l’équipe réserve. Il n’a cependent pas réussi à s’imposer au sein du club le plus titré d’Allemagne.

Jamie Lawrence rejoint Den Dreef

En 2022, il a rejoint le FC Magdebourg, en 2. Bundesliga, pour deux saisons. Deux ans plus tard, il a signé cette fois au WSG Tirol. En Autriche, il s'est imposé rapidement comme un titulaire régulier.

Sous les couleurs du WSG Tirol, il a disputé 66 rencontres, inscrit six buts et délivre deux passes décisives. Grâce à sa grande taille (2m01) et à son efficacité dans le jeu aérien, il pourrait notamment devenir une arme supplémentaire pour OHL sur les phases arrêtées.

Lawrence possède également une expérience internationale puisqu’il a porté à quatorze reprises le maillot de l’équipe d’Allemagne des moins de 20 ans. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 700 000 euros par Transfermarkt.

Louvain séduit par son profil

Le directeur sportif, György Csepregi, s’est montré particulièrement satisfait de l’arrivée du défenseur central : "Jamie est un jeune défenseur allemand qui a bénéficié d’une excellente formation au Bayern Munich. Il a ensuite acquis de l’expérience en 2. Bundesliga ainsi qu’en première division autrichienne. Jamie est un défenseur central dominant, à l’aise avec le ballon. Il est très puissant dans les duels et figure même parmi les dix meilleurs joueurs au monde dans le domaine des duels aériens."