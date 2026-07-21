Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Nilsson - Campbell - Lawrence

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nilsson - Campbell - Lawrence

Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

L'ancien entraîneur assistant du Standard de Liège, Geoffrey Valenne, a trouvé un nouveau défi. Après une aventure au Togo, le coach belge rejoint le staff technique de la JS Kabylie, formation de première division algérienne. (Lire la suite)

Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

Gustaf Nilsson pourrait rebondir en deuxième division allemande, où une porte de sortie lui est offerte. Tout indique que le transfert a de grandes chances de se concrétiser. (Lire la suite)

OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

Shandre Campbell quitte le Club de Bruges et signe au KV Courtrai, où il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2030. L'ailier sud-africain rejoint la formation fraîchement promue en D1A avec l'objectif d'obtenir plus de temps qu'avec les Blauw en Zwart. (Lire la suite)

OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

OHL renforce sa défense avec l’arrivée de Jamie Lawrence. Le défenseur allemand de 23 ans s’est engagé jusqu’en 2029 et découvrira la Pro League. (Lire la suite)

OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

C'est officiel : Ryotaro "Taro" Araki est un joueur de Saint-Trond. Le Japonais de 24 ans quitte Kashima Antlers pour découvrir le championnat belge, où il a signé un contrat de "plusieurs saisons". (Lire la suite)