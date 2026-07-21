🎥 Malick Fofana rejoint le groupe de l’OL en Allemagne

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Malick Fofana rejoint le groupe de l’OL en Allemagne
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Malick Fofana n'a toujours pas retrouvé le chemin de la compétition avec Lyon. Comme on peut le comprendre dans les déclarations de son entraîneur Paulo Fonseca, le sujet est sensible chez les Gones.

Nicolas Baccus

Malick Fofana rejoint le groupe de l'OL

Malick Fofana a fait son retour avec le groupe de l’Olympique Lyonnais. Le joueur belge a rejoint ses coéquipiers en stage en Bavière, en Allemagne. L’ailier est arrivé avec "bonne nouvelle", selon son entraîneur Paulo Fonseca.

L’international belge est blessé à la cheville depuis la deuxième moitié de la saison 2025-2026. Il semble toutefois désormais proche d’un retour, et le scénario cauchemardesque paraît écarté. De nouvelles informations devraient être communiquées prochainement concernant le jeune talent des Gones.

Découvrez ci-dessous la vidéo publiée par l’Olympique lyonnais sur ses réseaux sociaux.

Malick Fofana n'a toujours pas retrouvé le chemin de la compétition avec Lyon. Comme on peut le comprendre dans les déclarations de son entraîneur Paulo Fonseca, le sujet est sensible chez les Gones.

Un potentiel immense mais des blessures qui lui pourrissent la vie : le cas Malick Fofana est terriblement frustrant pour Lyon. L'ancienne pépite n'a plus été en mesure de débuter un match comme titulaire depuis le 26 octobre et sa fracture à la cheville encourue contre Strasbourg.

Le Diable Rouge a tour à tour été annoncé sur le retour courant janvier, puis février, puis mars. Il aura tout juste pu entrer pour quelques minutes au mois de mai. Une préparation complète devait lui permettre de repartir de zéro, sur des bases plus saines.

Mais pour l'heure, on en est loin. Lyon a disputé trois matchs amicaux et Fofana n'est apparu dans aucun d'entre eux. Toujours aucune trace de l'ailier belge dans le match d'hier remporté contre les Suisses du FC Servette.

La situation de Malick Fofana inquiète

Paulo Fonseca pensait pourtant pouvoir le lancer : "J'ai dit qu'il devait jouer peut-être quelques minutes et j'essaye toujours de dire un maximum la vérité. On avait programmé Malick pour qu'il soit là. Mais ces derniers jours, il y a eu des doutes. Nous ne pouvons pas prendre de risques", explique le coach portugais, cité par le média Olympique-et-Lyonnais.com.

La situation est complexe et nécessite un avis médical extérieur : "Je pense que les chirurgiens qui ont vu Malick ces derniers jours en Angleterre vont faire un meeting avec les chirurgiens qui ont fait l'opération à Lyon. J'espère que tout ira bien. Malick a continué à travailler pour progresser. Mais la vérité est qu'il a commencé cette saison avec des douleurs et les chirurgiens ont besoin de faire le point pour savoir où aller. J’espère qu'il va revenir travailler normalement avec nous".

Une troisième saison à Lyon pour reprendre du poil de la bête ?

Toujours gêné par sa cheville droite, Malick Fofana continue à s'entraîner à part du groupe. Après concertation avec son chirurgien, il a été décidé que le travail individuel devait continuer, pour ne prendre aucun risque.

De quoi retarder encore un peu plus la date du retour du joueur. Un sujet qui suscite pas mal de commentaires et de tension dans la capitale des Gaules. C'est que sans sa blessure et les complications qui ont suivi, Malick Fofana serait sans doute parti, avec des dizaines de millions dans les caisses lyonnaises (qui en auraient bien besoin).

La situation agace passablement Paulo Fonseca : "J’espère que les prochains jours nous pourrons avoir Malick. Je sais que beaucoup de monde parle de lui. Certains pensent qu’il ne joue pas pour pouvoir le vendre. Ce n’est pas vrai. Il sera avec nous cette saison. Son absence aujourd'hui est uniquement liée à sa condition physique". Une tension palpable qui n'est pas pour rendre plus serein le retour du joueur, qui ne demande pas mieux que de pouvoir rejouer sans douleur.

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