OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

C'est officiel : Ryotaro Araki est un joueur de Saint-Trond. Le Japonais de 24 ans quitte le Kashima Antlers pour découvrir le championnat belge, où il a signé un contrat de "plusieurs saisons".

"Ryotaro Araki a rejoint le Kashima Antlers au début de l'année 2020. Le club de J1 League avait recruté ce vif milieu offensif en provenance du lycée Higashi Fukuoka. Au fil des saisons, il s'est imposé comme un élément incontournable de l'un des plus grands clubs japonais. Après un prêt au FC Tokyo, il est revenu au Kashima Antlers, où il s'est de nouveau montré décisif. En 151 matchs, il a inscrit 18 buts et délivré 21 passes décisives," précise Saint-Trond dans un communiqué.

Les mots du CEO Takayuki Tateishi

Le CEO de Saint-Trond, Takayuki Tateishi, s'est montré enthousiaste : "Taro est un joueur vif, doté d'une excellente vision du jeu et d'un très bon dribble. Lorsqu'il est en mouvement, il choisit constamment la bonne position pour faire progresser les attaques."

"Grâce à son volume de course, son importante activité et la qualité de ses passes, il sait trouver les espaces et mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Ajoutez à cela son sens du but et vous obtenez un numéro 10 idéal. Je suis convaincu que Taro laissera rapidement son empreinte à Saint-Trond. Nous lui souhaitons beaucoup de succès."

Ryotaro Araki est ravi de signer à Saint-Trond



Ryotaro Araki s'est lui aussi exprimé après sa signature : "Je suis extrêmement heureux de signer dans ce magnifique club. Je vais tout faire pour continuer à progresser ici et contribuer au succès de Saint-Trond. Avec des buts et des passes décisives, je veux gagner le cœur des supporters de Saint-Trond. Écrivons l'histoire ensemble, en championnat comme sur la scène européenne."