Interview De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..."

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..."
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Joey Tshitoku a quitté Tubize-Braine il y a une dizaine de jours à peine, mais il est déjà titulaire en D1 bulgare... et a même déjà marqué un but. Après une fin de parcours frustrante avec les Blanc & Or, il estime avoir fait le bon choix.

Joey Tshitoku (24 ans) a relevé un nouveau chapitre un peu étonnant dans sa carrière cet été. Le défenseur central, né aux Pays-Bas, a quitté l'Europe de l'ouest pour la première fois, et a rejoint le Spartak Varna, en D1 bulgare. Une première expérience dans une première division professionnelle pour lui qui a connu les équipes de jeunes de Lokeren, du Beerschot ou encore de Dender sans y percer à l'époque.

"J'ai déménagé très jeune avec mes parents depuis les Pays-Bas", raconte Tshitoku à Walfoot.be. "J'ai ensuite fait mes classes de jeune à Lokeren, au Beerschot, à Dender, à Deinze...". S'il doit ensuite tenter sa chance au Luxembourg, au Fola Esch, Tshitoku n'a jamais cessé de croire en son potentiel. 

"Mon objectif a toujours été de devenir professionnel. J'ai toujours cru en mes capacités et je me suis toujours dit que si tu voulais quelque chose, il fallait aller le chercher. Alors quand cette offre m'est venue du Spartak Varna, je me suis dit que c'était peut-être l'étape nécessaire dans ma carrière, pour devenir professionnel", nous explique-t-il. D'autant qu'à Tubize-Braine, qu'il avait rejoint l'été passé, il ne jouait plus énormément.

"En début de saison, je jouais... puis le coach (Drazen Brncic, nda) m'a fait comprendre qu'en gros, ce n'était pas suffisant à ses yeux. En termes de qualité, je pense", révèle Joey Tshitoku... qui va pourtant arriver en Bulgarie dans la peau d'un titulaire. "J'ai passé un test et très vite, tout s'est enchaîné. J'ai été titulaire pour mon premier match... et j'ai marqué un but. Ca, je ne m'y attendais pas", sourit-il, lui qui avait marqué quatre fois pour le Fola Esch et une fois pour Uerdingen, en D4 allemande.

Une deuxième expérience professionnelle pour Tshitoku

À Uerdingen, Joey Tshitoku avait déjà goûté au professionnalisme, même si c'était à un échelon assez bas du football allemand. "Le niveau y était déjà très bon, comparable à ce que je vois ici en Bulgarie. Mais le Spartak Varna est plusieurs crans au-dessus en termes d'infrastructures. C'est le top, en termes d'équipements, d'encadrement, de travail sur la récupération physique", se réjouit le Néerlando-Congolais.

"L'adaptation se passe très bien, j'ai déjà mon appartement. Tout le monde est très sympathique. Il y a beaucoup d'étrangers au club et même un jeune international ivoirien, qui parle donc français et avec qui je passe beaucoup de temps", continue Joey. "Le coach aussi parle français ! Il est pourtant de Macédoine du Nord (il s'agit de Gjoko Hadzievski, nda), mais a appris le français à l'école. J'étais choqué (rires)".

Pas de rancune envers Tubize-Braine, et des rêves de top belge 

Malgré ce départ par la petite porte du côté de la RUTB, Joey Tshitoku garde de bons souvenirs de son passage en D1 ACFF. "Ca m'a fait grandir de connaître ces passages sur le banc, c'était une bonne étape dans mon développement", estime-t-il. "Malheureusement, comme j'arrivais en fin de contrat, j'avais contacté le club pour savoir ce qu'il en serait de la saison prochaine, et je n'ai même pas eu de réponse. C'est dommage".

"Mais j'ai passé de beaux moments à Tubize, c'était un excellent groupe et je me suis fait des amis comme Axel Lauwrensens, Zakaria Nadrani, Allan Tshimanga", se rappelle le défenseur central. "Je suis très content d'avoir signé ici, à Varna, où il y a la place pour faire quelque chose de bien cette saison. Mais à terme, je serais très heureux de revenir par la grande porte en Belgique ou aux Pays-Bas". 

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