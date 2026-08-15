📷 Dender ne s'en remet pas : l'image arrêtée du non-but qui fait polémique en Challenger Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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📷 Dender ne s'en remet pas : l'image arrêtée du non-but qui fait polémique en Challenger Pro League
Photo: © photonews
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Lors de la rencontre entre le Sporting Hasselt et Dender, ce vendredi soir en Challenger Pro League, Amine Daali pensait avoir égalisé pour les visiteurs d'une frappe ayant touché deux fois la transversale. Pas selon l'arbitre Massimiliano Ledda, mais les images semblent assez claires.

C'était la reprise en Challenger Pro League, ce vendredi soir, avec deux affiches au programme. Celle entre Seraing et Lokeren a permis d'illustrer l'une des nouvelles règles de la D1B, les challenges pour les entraîneurs, ce qui a notamment permis à Sven Vreven de faire appel à la vidéo pour exclure Fostave Mabani à la 37e minute, alors que le score était déjà de 0-2.

L'autre, remportée par un promu, le Sporting Hasselt, contre le relégué de D1A, Dender (1-0), a apporté la première polémique de la saison dans l'antichambre de notre football.

Alors que les Limbourgeois avaient ouvert le score, Dender pensait égaliser via Amine Daali au terme d'une belle action individuelle et d'une frappe ayant touché la transversale à deux reprises.

Dender aurait visiblement bien dû égaliser au Sporting Hasselt

Pas selon l'arbitre Massimiliano Ledda, qui n'a pas été aidé par les images proposées par le nouveau "Video Support", et qui a donc maintenu sa décision de ne pas attribuer le but.

Difficile d'y voir clair en temps réel, sans ralenti de DAZN, qui ne dispose que de deux caméras pour filmer les matchs et de deux autres situées dans la surface et consultables par l'arbitre en cas d'appel. Mais le Community Manager de Dender a filmé la scène et propose un ralenti qui semble assez clair : ce ballon avait bien franchi la ligne.

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