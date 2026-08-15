Le Club de Bruges veut anticiper un départ de Joaquin Seys avec un ancien de Pro League

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Le Club de Bruges veut anticiper un départ de Joaquin Seys avec un ancien de Pro League
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Alors que Björn Meijer est parti à la Sampdoria et que Joaquin Seys est toujours sur le départ, le Club de Bruges doit anticiper un éventuel vide pour le poste de latéral gauche. La solution pourrait venir d'Écosse avec un ancien de Jupiler Pro League.

Ce samedi soir, sur la pelouse de Den Dreef, c'est Joaquin Seys qui devrait occuper le côté gauche de la défense du Club de Bruges contre OHL. Mais combien de temps encore le latéral des Diables rouges portera encore la tunique "Blauw en Zwart". On sait le joueur convoité et la fin de mercato pourrait débloquer sa situation.

Le champion de Belgique, qui a aussi perdu Björn Meijer, parti à la Sampdoria en compagnie de l'ancien anderlechtois Yari Verschaeren, libre de contrat, doit donc anticiper un désert pour le poste de latéral gauche. La solution pourrait dès lors venir d'Écosse et du club de Nicolas Raskin, les Glasgow Rangers.

Révélation à Westerlo

C'est là qu'évolue désormais depuis six mois un autre Belge : Tuur Rommens. Le natif de Turnhout, qui a été formé et a découvert le football professionnel du côté de Genk, s'est surtout révélé du côté de Westerlo dont il a porté le maillot de 2023 à janvier 2026.

En Campine, il s'est imposé comme une valeur sûre, disputant 79 matchs, toutes compétitions confondues, pour un but marqué et neuf passes décisives. Il a quitté Westerlo pour Glasgow en échange d'un chèque de 3,6 millions d'euros.

Titulaire pour les deux premiers matchs de la nouvelle saison

Du côté d'Ibrox, son temps de jeu n'a pas été conséquent avec seulement 12 apparitions et un but en championnat du côté de St. Mirren. Cette saison, il était titulaire lors de la première journée de la compétition écossaise et lors du match de qualification pour l'Europa League des Rangers contre Jagiellona, avec un assist à la clé.

Les "Blauw-Zwart" ont contacté le Rangers FC pour s’enquérir des conditions potentielles d’un transfert. Aucune offre n’a encore été formulée, mais l’intérêt est bien réel. Mais comme le précise Sacha Tavolieri, la transaction dépendra d'un départ de Joaquin Seys, sachant que Rommens, sous contrat jusqu'en 2029 à Glasgow, a une valeur marchande estimée à 7 millions d'euros sur Transfermarkt.

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