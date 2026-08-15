Théo Leoni, Zeno Debast, Lucas Stassin... : quelles performances pour nos Belges ce vendredi soir ?

En France, aux Pays-Bas ou encore en Italie, plusieurs rencontres étaient au programme ce vendredi soir, et certaines concernaient des joueurs belges, qui ont connu des fortunes diverses. Plusieurs ont malheureusement dû se contenter d'une place sur le banc pendant 90 minutes.

Il n'y avait pas que deux rencontres de Challenger Pro League et ce duel spectaculaire entre le Cercle de Bruges et Saint-Trond (3-3) en D1A, ce vendredi soir. D'autres affiches concernant des Belges à l'étranger étaient au programme.

Parmi elles, un duel entre le Sporting Portugal et Guimaraes (3-2) auquel n'a pas participé Zeno Debast, resté sur le banc pendant toute la rencontre. Même constat pour Lucas Stassin, dont un départ de Saint-Etienne se rapproche. L'ancien attaquant d'Anderlecht et de Westerlo n'a pas non plus quitté sa place, au bord du terrain, lors de la victoire 3-1 des Verts face à Clermont.

Toujours en Ligue 2, Théo Leoni a participé dans son entièreté à la rencontre également très spectaculaire entre le Stade de Reims et Dunkerque (3-3), que les Rémois ont laissé filer en menant 3-1 jusqu'à la 70e minute, avant de s'écrouler et de concéder le partage à la 90+7e minute (!). Une rencontre durant laquelle, dans le camp d'en face, Bram Lagae (ex-Gand) a également disputé les 90 minutes.

Fortunes diverses pour les Belges expatriés ce vendredi soir

Pour finir ce Tour de France du côté de Guingamp, qui recevait Boulogne, l'ancien joueur de Lokeren et du centre de formation du Standard Jeovanni Dianganga est resté sur le banc pendant toute la rencontre pour le compte du club où il est arrivé cet été en provenance du Daknam et de la Challenger Pro League.

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Aux Pays-Bas, le Telstar de Marvin Peersman, qui a joué toute la rencontre en défense centrale, a perdu 1-3 face au Sparta Rotterdam. En Italie, Mandela Keita est monté au jeu pour la dernière demi-heure du match de Coupe d'Italie entre Parma et Catania (2-0).