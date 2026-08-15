Ce jeune talent formé à Mouscron et Courtrai va s'engager dans un grand club français

Après avoir réalisé la première partie de sa formation au niveau Elite en Belgique, Esaïe Turi va prendre la route de l'AS Monaco, où il intégrera dans un premier temps l'équipe U17. Son transfert devrait être officialisé dans le courant de la semaine prochaine.

Il n'y a pas que les jeunes du centre de formation d'Anderlecht, de Bruges ou de Genk qui s'exportent à l'étranger. Le jeune Français Esaïe Turi (16 ans) en est un nouvel exemple.

Selon nos informations, l'ancien joueur offensif du centre de formation de Mouscron (jusqu'en U12), puis de Courtrai (U13 à U16), qui a donc toujours connu une formation au niveau Elite en Belgique, va prendre la route de l'AS Monaco, où l'officialisation de sa signature est attendue dans les prochains jours.

Une semaine de test concluante à La Turbie

Auteur d'une nouvelle bonne saison avec les jeunes Kerels en 2025-2026, Esaïe Turi disposait de plusieurs propositions de clubs Elite en Belgique, mais un appel du directeur du centre de formation de l'AS Monaco est venu changer la donne au mois de juin.

Repéré par la cellule scouting du club monégasque, le jeune joueur qui évoluait alors en pointe, sur une aile ou dans un rôle de numéro 10 a été observé à plusieurs reprises pendant la saison, avant d'être invité pour une semaine de test lui permettant notamment de découvrir les installations de l'AS Monaco à La Turbie et de se familiariser avec l'environnement et les méthodes de travail du club.

Un essai concluant, lors duquel le club français a toutefois posé un regard différent sur Esaïe Turi. Monaco envisage de poursuivre son développement au milieu de terrain, dans un rôle de numéro 6 ou de numéro 8. Toujours selon nos informations, c'est son intelligence de jeu, sa vision, sa qualité de passe, sa maîtrise technique, ainsi que sa capacité à utiliser les deux pieds qui ont convaincu le club du Rocher de passer à l'action.





Une première aventure en France avec les U17 de l'AS Monaco

Comme mentionné en début d'article, l'arrivée d'Esaïe Turi à Monaco devrait se matérialiser la semaine prochaine, tandis que le jeune talent recevra d'abord un contrat jeune et intégrera dans un premier temps l'équipe U17 du club, avec la perspective évidente d'aller voir plus haut à moyen terme.

Après avoir effectué toute sa formation dans le football Elite belge, Esaïe Turi s'apprête désormais à découvrir le football français et à ouvrir un nouveau chapitre de son jeune parcours, lui qui n'est autre que le fils de Mikhail Turi, passé notamment sur le banc de Mandel United en première division nationale et sur celui de Deinze, en Challenger Pro League.

Pour rappel, l'AS Monaco entretient un partenariat avec le Cercle de Bruges, permettant notamment à certains jeunes joueurs de poursuivre leur développement et d'acquérir de l'expérience dans un autre environnement compétitif. On n'en est pas encore là, pour Esaïe Turi, qui a écarté toutes les autres propositions pour choisir l'AS Monaco dans le but d'y grandir et de s'y imposer.