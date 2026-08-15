C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise réalise le plus gros transfert de son histoire

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise réalise le plus gros transfert de son histoire
Photo: © photonews
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L'information est officielle : Anan Khalaili quitte l'Union Saint-Gilloise contre un montant estimé à 24 millions d'euros, hors bonus. Le flanc droit aura disputé 101 rencontres au Parc Duden, remporté quatre trophées et permis au club bruxellois de réaliser une très belle opération financière.

L'information n'est pas une surprise, d'autant qu'il n'était pas sur la feuille de match pour le retour contre les Norvégiens de Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Anan Khalaili quitte l'Union Saint-Gilloise.

La nouvelle a été officialisée par les clubs, ce samedi dans la matinée : le flanc droit israélien de 21 ans rejoint Crystal Palace, quinzième de la Premier League la saison dernière mais vainqueur de la Conference League, et donc qualifié pour la phase de ligue de l'Europa League cette saison. Neuf (!) clubs anglais disputeront la Coupe d'Europe cette saison.

Une grosse perte sur le plan sportif pour le récent vainqueur de la Coupe de Belgique, mais une belle compensation financière est à la clé, puisque l'Union est indemnisée à hauteur de 24 millions d'euros hors bonus, ce qui devient le transfert record des Bruxellois. Khalaili a signé un contrat avec le club jusqu'en 2031, sous réserve de l'obtention de son certificat de transfert international.

Anan Khalaili, le pari réussi de l'Union Saint-Gilloise

Arrivé en provenance du Maccabi Haifa en juin 2024 contre 6,5 millions d'euros, Khalaili aura disputé 101 rencontres pour l'Union Saint-Gilloise, inscrit huit buts, délivré onze passes décisives, remporté le championnat et la Coupe de Belgique à une reprise ainsi que la Supercoupe de Belgique à deux reprises avant de quitter le Parc Duden.

"Je suis très heureux d'être ici, enthousiaste et j'ai hâte de commencer. Je suis la Premier League et Crystal Palace depuis toujours, c'est un nouveau défi pour moi. Je suis heureux d'être ici", a-t-il déclaré dans le communiqué du club anglais, où s'est également exprimé le président Steve Parish. "Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette signature et nous sommes enchantés qu'Anan ait choisi de poursuivre son aventure avec Crystal Palace. Nous nous réjouissons de l'accueillir à Selhurst Park."

Lire aussi… Fabrizio Romano le confirme aussi : Anan Khalaili quitte l'Union Saint-Gilloise

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