Est-ce la recette secrète du nouvel entraîneur d’Anderlecht, Vitor Bruno ?

Pour la première fois depuis longtemps, une ambiance positive règne à nouveau autour et dans le Lotto Park. Et cela tient entièrement au nouveau vent frais portugais qui souffle grâce au nouvel entraîneur Vito Bruno.

Vitor Bruno a pour l’instant dirigé cinq matches en tant qu’entraîneur principal d’Anderlecht. Il en a remporté quatre, dont trois en Europe. Il n'y a que lors de son premier match sur le banc, contre les Suédois d'Hammarby que Vitor Bruno a connu un autre résultat que la victoire, à savoir un partage.

Et les résultats ne sont pas les seuls à être bons : le niveau jeu est également au rendez-vous. La semaine dernière, Anderlecht s’est logiquement qualifié pour le dernier tour préliminaire de la Ligue Europa face au PAOK, grâce à de magnifiques buts de Danylo Sikan et Lukas Ambros, mais aussi grâce à un jeu dominateur.

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Tactique et talent

Après la qualification, l’entraîneur portugais a dévoilé une partie de sa philosophie. Et celle-ci ne repose pas uniquement sur la tactique. "Nous avons un script, un plan de jeu, mais parfois, les joueurs doivent aussi pouvoir laisser libre cours à leur liberté sur le terrain", a expliqué l'ancien adjoint de Sergio Conceiçao.

Il l’a notamment constaté sur le but de Sikan. "Tactiquement, on essaie parfois d’en faire trop, mais la manière dont Sikan a marqué était fantastique", estime Vitor Bruno qui ajoute que les joueurs doivent aussi oser tenter quelque chose par eux-mêmes. "Frapper de loin, tirer parti du talent qu’ils ont", précise-t-il.

Danylo Sikan sort le grand jeu et permet à Anderlecht de faire un pas de plus vers la qualification ! 😍💎 #ANDPAOK #RTLsports pic.twitter.com/s4B3NdozA1



— RTL sports (@RTLsportsbe) August 13, 2026

Effectuer aussi le "sale" boulot

Vitor Bruno regarde ainsi au-delà du joueur qui finit par être sous les projecteurs. Sur le but de Sikan, il a par exemple souligné le travail de Cvetkovic. "Quelqu’un devait aussi faire le "sale" boulot à ce moment-là et il ne faut pas sous-estimer ce que Cvetkovic a fait pour récupérer à nouveau le ballon", a affirmé l'entraîneur portugais.

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Selon Bruno, Cvetkovic fait également de grands progrès au poste d’ailier. Cela illustre précisément ce qu’il exige de ses joueurs : montrer leurs qualités individuelles, tout en étant prêts à travailler les uns pour les autres.

C’est peut-être là un élément important de l’approche de Bruno. Un plan clair, mais pas une camisole de force. Dans le cadre du plan de jeu, ses joueurs peuvent également prendre eux-mêmes des décisions. Face au PAOK, cette combinaison a en tout cas une nouvelle fois permis à Anderlecht de connaître le succès en Europe.