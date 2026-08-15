Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

Kevin Amaro est le remplaçant de Zakaria El Ouahdi au Racing Genk. Si le Marocain n'est pas encore parti, l'Uruguayen arrive contre plus de trois millions d'euros au sein d'un club limbourgeois qui a anticipé le départ de son participant à la Coupe du monde 2026.

Non-européen, le Racing Genk ne veut pas vivre une telle déconvenue pour la deuxième fois consécutive et s'active sur le marché des transferts pour récupérer une place dans le Top 5 du championnat. Les dirigeants limbourgeois s'attellent donc à renforcer l'effectif, mais aussi à compenser les départs de joueurs clés. Il y a eu celui de Konstantinos Karetsas, il devrait y avoir celui de Zakaria El Ouahdi.

Sélectionné pour la Coupe du monde 2026 par le Maroc, le latéral droit suscite un vif intérêt aux quatre coins de l'Europe depuis plusieurs mois et son transfert semble sur le point de se décanter. Il ne manquait qu'une chose, qu'a trouvée le Racing Genk : son remplaçant.

Le "KRC" ne voulait en effet pas se retrouver pris au dépourvu alors que le championnat a déjà recommencé et voulait anticiper le départ de Zakaria El Ouahdi. Ce serait donc chose faite, selon les informations de nos confrères de Het Belang van Limburg.

L'Uruguayen Kevin Amaro pour remplacer Zakaria El Ouahdi à Genk

En effet, l'Uruguayen de 22 ans, Kevin Amaro (1,77 m), serait en route vers la Cegeka Arena, après qu'un accord a été trouvé avec le club du Liverpool Montevideo, dans son pays natal.

Sélectionné à trois reprises par Marcelo Bielsa en équipe nationale d'Uruguay, Kevin Amaro était proche de rejoindre River Plate ces derniers jours, mais le club argentin n'a jamais été en mesure de payer l'indemnité réclamée par Montevideo, soit trois millions d'euros assortis de plus de 500.000 € de bonus.





C'est donc le cas de Genk, où il est attendu en début de semaine prochaine pour passer ses tests médicaux et finaliser son transfert. Plus rien ne bloque donc le départ de Zakaria El Ouahdi, pour peu qu'une offre convaincante arrive sur la table des dirigeants limbourgeois.