La première de Mazzù, la première de QSI : Eupen doit montrer qu'il a les épaules de la D1A

C'est la rentrée au Kehrweg, où l'AS Eupen reçoit le Jong Genk ce samedi. Les hommes de Felice Mazzù ne sont peut-être pas encore à 100 % prêts, mais ils ne devront pas perdre trop de points en route pour jouer les premiers rôles cette saison en Challenger Pro League.

Ce week-end marque la reprise en Challenger Pro League. Après Seraing - Lokeren (0-2) et Sporting Hasselt - Dender (1-0) ce vendredi soir, trois affiches sont au programme ce samedi, dont une qui concerne directement l'un des favoris à la montée.

Passé sous la tutelle du Qatar Sports Investment, propriétaire du Paris Saint-Germain, l'AS Eupen aura en effet à cœur de jouer les premiers rôles après un dernier exercice terminé à une décevante septième place, l'excluant même des barrages de promotion.

Cette fois, c'est bien dans la peau d'un prétendant à la montée en Jupiler Pro League que les Pandas recevront le Jong Genk lors de cette première journée. Sous les ordres de Felice Mazzù, qui avait remporté la D1B avec l'Union Saint-Gilloise il y a cinq ans, Eupen doit se mettre rapidement au diapason de ses ambitions.

Même "pas prêt", Eupen ne peut pas perdre trop de points en cours de route

Ce ne sera toutefois pas chose aisée face aux espoirs du Racing Genk, qui devront également engranger des points rapidement cette saison puisqu'ils peuvent désormais être relégués, comme les autres formations U23 du championnat.

"Nous avons moins de retard sur le calendrier que d'habitude. Cependant, notre dernier match amical face à Seraing (victoire 1-3 des Métallos) montre que nous ne sommes pas encore totalement prêts", déclarait le T1 en conférence de presse cette semaine. À 100 %, personne ne l'est au milieu du mois d'août, mais Eupen devra faire en sorte d'être au moins légèrement supérieur à son adversaire au Kehrweg, où il n'a jamais connu un autre résultat que la victoire face au Jong Genk.





Dans le même temps, le Patro Eisden, un autre candidat aux premières places, recevra une autre équipe U23 : le RSCA Futures. Dans la soirée, l'autre promu, l'Excelsior Virton, recevra le Lierse.