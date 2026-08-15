Interview Les 135 ans du club en point de mire : le CEO du FC Liège présente une série de nouveautés pour les supporters

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Rocourt
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Les 135 ans du club en point de mire : le CEO du FC Liège présente une série de nouveautés pour les supporters
Photo: RFC Liège
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Plusieurs changements à venir rue de la Tonne, lancés par le CEO Thomas Rodrigues Pereira dans le but d'améliorer l'expérience des supporters se déplaçant à Rocourt. Le Matricule 4 recherche encore des sponsors pour ses jeunes et sa section féminine avant les premiers matchs de la saison.

Suite de la grosse conférence de presse d'avant-saison au RFC Liège, avec les mots du CEO Thomas Rodrigues Pereira. Nommé en octobre dernier et entré en fonction un mois plus tard, l'ancien membre de l'ACFF (13 ans) et président de l'Académie de l'Union Saint-Gilloise (3 ans) renforce l'organisation du Matricule 4 sur le plan opérationnel, commercial et stratégique.

"Le chantier est grand, mais il est beau, et il avance", nous a déclaré l'homme de 38 ans. "Le terrain a dû être refait, le sol de la tente VIP aussi, et un DJ y sera présent à chaque match pour améliorer l'expérience des supporters. Il y aura deux rencontres en moins à domicile et le prix n'a pas bougé, mais un repas de Noël sera par exemple organisé entre les VIP, les joueurs et le staff, car c'est aussi ça le côté familial de Liège."

Une fan zone, un repas de Noël pour les VIP et une nouvelle playlist à Rocourt

À côté du projet du stade qui est en bonne voie, comme l'a déclaré le co-président Jean-Paul Lacomble, d'autres aménagements sortent aussi de terre. "On met en place une fan zone. N'imaginez pas quelque chose sur trois étages, mais plutôt à l'image du club. Un endroit convivial où les supporters pourront passer du temps avant et après le match."

Et tout cela n'est pas le fruit du hasard. Cette saison sera spéciale pour le RFC Liège, qui fête ses 135 ans d'existence. "C'est pourquoi nous avons placé le Perron de Liège au centre de notre stratégie de communication. De plus, le club reprend le merchandising à son compte, alors qu'il était géré par une société indépendante."

"Cela permettra de créer de nouvelles collections et de développer cet aspect également. Un événement spécial aura lieu le 27 janvier 2027 pour fêter les 135 ans, et du merchandising en lien avec l'anniversaire sera également créé", a déclaré le CEO du club qui communiquera sur ces nouveautés en temps voulu.

Les joueurs ont choisi la nouvelle musique d'entrée sur le terrain

Depuis son arrivée, Thomas Rodrigues Pereira conserve la même ligne directrice : rapprocher encore un peu plus le club, ses joueurs et les supporters. "Le maillot extérieur a été choisi par les clubs de supporters, la fan zone a été créée et les supporters ont également modifié la playlist du stade en votant via un sondage en ligne. Il reste une chanson surprise, celle de la montée sur le terrain des joueurs, qu'ils ont choisie eux-mêmes. Le but est de les mettre dans les meilleures conditions juste avant le match."

Le CEO a enfin justifié le prix de l'abonnement, qui n'est pas descendu malgré deux matchs à domicile en moins. "La saison dernière, on ne l'avait pas augmenté en dernière minute quand il y avait finalement eu un match en plus. On préfère augmenter l'expérience des supporters plutôt que de s'attaquer au prix", a déclaré Thomas Rodrigues Pereira, qui s'attaque également à un autre dossier important : celui de l'école de jeunes.

Des sponsors encore recherchés pour les jeunes et la section féminine

Comme l'avait déclaré Jean-Paul Lacomble quelques minutes avant lui, le RFC Liège, comme pratiquement tous les clubs de Challenger Pro League, doit se battre chaque année pour obtenir le minimum de points nécessaire pour recevoir la licence "Youth Elite", qui aide grandement au recrutement et au développement des jeunes joueurs.

"On a déjà demandé des réunions avec les membres de l'Assemblée Générale de la Pro League pour les clubs de Challenger Pro League. Cela ne tient pas la route qu'on doive dépendre d'un prorata des six plus gros clubs du pays, car ils ont d'autres moyens que les nôtres. On veut mettre en place une formation de qualité et la Pro League doit tenir compte de la réalité du terrain", a conclu Thomas Rodrigues Pereira, qui reste à la recherche active de sponsors pour les équipes de jeunes ainsi que pour la section féminine du RFC Liège.

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