Descendu avec Dender, Luc Marijnissen revient en Jupiler Pro League

Révélé au Lierse et transféré à Dender pour ses grands débuts en Jupiler Pro League, Luc Marijnissen reste en D1A malgré la descente des pensionnaires du stade Van Roy. Le défenseur central va s'engager à Malines.

Formé au NAC Breda, Luc Marijnissen avait eu l'occasion d'effectuer ses grands débuts chez les professionnels du côté du Lierse, en Challenger Pro League.

Un championnat où il s'était révélé en deux saisons, ce qui lui avait valu l'intérêt de Dender. Transféré l'été dernier, Luc Marijnissen a été titulaire pendant toute la saison dans l'élite de notre football.

Le défenseur central néerlandais de 23 ans était clairement l'un des meilleurs joueurs de Dender, redescendu à l'échelon inférieur. Il est donc logique de voir Luc Marijnissen rester en D1A.

Le Néerlandais Luc Marijnissen va signer à Malines

Et selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, c'est Malines qui va s'attacher ses services. Le natif de Roosendaal a déjà passé sa visite médicale et tout est en ordre pour qu'il signe son contrat de quatre ans, courant donc jusqu'au 30 juin 2030.



Un deuxième défenseur, cette semaine, derrière les casernes, puisque le Kavé avait déjà recruté le Norvégien Leo Hjelde ces derniers jours. Le transfert de Marijnissen profite au Lierse, qui avait négocié 15 % de la plus-value du futur transfert et qui va donc récupérer environ 100.000 € sur ce transfert d'une indemnité de 1,2 million d'euros.