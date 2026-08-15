Un champion du monde rejoint son ancien beau-père à Paris

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un champion du monde rejoint son ancien beau-père à Paris
Photo: © photonews
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L'homme qui a offert le titre mondial à l'Espagne change de crèmerie. Ferran Torres vient officiellement de s'engager au PSG après cinq saisons passées en Liga, du côté du Barça. Dans la Ville Lumière, il retrouvera son ancien beau-père Luis Enrique.

Les amateurs de la BD Éric Castel se souviennent que le joueur, qui évoluait au début de la série au FC Barcelone, quittait un moment les "Blaugrana" pour rejoindre le PSG. Ferran Torres n'a probablement jamais lu les cases du héros créé par Raymond Reding à la fin des années 1970, mais épousera un peu sa trajectoire.

Le passage de Ferran Torres au Parc des Princes était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà. Le Valencien aspirait en effet à changer d'air après cinq saisons au FC Barcelone où il aura été précieux à défaut d'être un titulaire indiscutable. Sa polyvalence est en effet un grand atout puisqu'il peut évoluer aussi bien sur les ailes qu'en pointe. Sauf que dans un club où se trouvaient aussi des Robert Lewandowski, Raphinha ou Lamine Yamal, la polyvalence ne garantit qu'un certain temps de jeu pour faire souffler les stars et rarement un statut d'incontournable.

Formé à Valence, passé par City

Formé au FC Valence où il disputera 97 rencontres pour neuf buts et 12 passes décisives, Ferran Torres s'offrira dès l'été 2020 une première expérience à l'étranger du côté de Manchester City, sous la houlette de son compatriote Pep Guardiola. Coût de l'opération : 33,5 millions d'euros. Sauf que sous les ordres du divin chauve, l'ailier peinera à vraiment franchir un palier. En deux saisons chez les "Skyblues", il se contente d'un rôle de supersub, dispute 43 duels, mais claque 16 goals et délivre 4 "passes dé", tout en s'offrant deux Premier League dans son armoire à trophées. Un bilan loin d'être dégueulasse.

Héros du titre mondial espagnol

Le Barça, alors pourtant pas au mieux financièrement, signe un chèque de 55 millions à l'été 2022 pour le rapatrier au pays. Cinq saisons plus tard et après, trois Liga, une Copa, trois Supercoupes, 207 apparitions, 65 roses plantées et 23 assists délivrés, celui qui a mené l'Espagne sur le toit du monde cet été après avoir marqué contre l'Argentine en finale (son seul but du tournoi d'ailleurs, ndlr) quitte le Camp Nou pour le Parc des Princes et un club double lauréat de la Ligue des Champions. Mais surtout, il y retrouvera un Luis Enrique avec lequel il a noué une relation particulière.

Luis Enrique a d’ailleurs joué un rôle important dans sa venue, dont le coût est annoncé à 50 millions d'euros, selon El País. La mobilité de Ferran Torres lui permet de décrocher entre les lignes, de s’excentrer pour libérer l’espace à un ailier. Il peut apporter de la profondeur et combiner rapidement avec ses partenaires autour de la surface. Un profil polyvalent qui correspond aux principes offensifs de Luis Enrique. 

Ancien gendre de Luis Enrique

Mais pas que. Ferran Torres a aussi été le gendre du coach de Paris par le passé, puisqu'il a été en couple avec Sira Martinez de 2021 à 2023. Interrogé en conférence de presse sur ses relations avec Luis Enrique, Ferran Torres a déclaré : "Je l’ai toujours dit : pour moi, Luis Enrique a été comme un père dans le monde du football. Lorsque j’ai eu l’occasion de m’entraîner avec lui en équipe nationale, il m’a toujours accordé une grande confiance. Aujourd’hui, le fait d’avoir à nouveau l’opportunité de m’entraîner sous ses ordres me remplit d’enthousiasme et me donne très envie de me lancer dans ce projet."

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