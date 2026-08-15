Un ancien éphémère anderlechtois sur les tablettes de Benfica

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un ancien éphémère anderlechtois sur les tablettes de Benfica
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Passé six mois par le Lotto Park entre juillet 2021 et janvier 2022, la carrière de Taylor Harwood-Bellis, prêté par Manchester City, s'est principalement écrite en Championship, l'antichambre de l'élite. Mais un nouveau chapitre pourrait s'écrire au sein d'un grand nom européen.

Une partie des supporters anderlechtois a sans doute oublié son nom tant son passage n'a pas laissé un souvenir impérissable. En juillet 2021, Taylor Harwood-Bellis débarque au Lotto Park en prêt de Manchester City pour y gagner du temps de jeu sous la houlette d'un joueur marquant de son club formateur : Vincent Kompany.

Relégué sur le banc après un mauvais match contre l'Antwerp

Et en plus, l'Anglais évolue au poste de défenseur central, autant dire que sa venue a tout d'un match parfait. Titulaire lors des matchs de qualification pour la phase finale de la Conference League contre Laçi et Vitesse Arnhem, il sera aussi aligné dans le onze de base en championnat par "Vince the Prince" jusqu'à la 14e journée et une défaite au Bosuil, du côté de l'Antwerp. Il montera encore deux fois brièvement au jeu lors des quatre rencontres qui suivront.

Barré par l'expérimenté joueur argentin Lisandro Magallan, l'Anglais voit son prêt écourté après seulement 19 matchs et deux petites passes décisives. Il file à Stoke City, pensionnaire de Championship, l'antichambre de la Premier League. Un échelon où le joueur, qu'on annonçait à une place de titulaire à City au début de sa carrière, aura finalement passé beaucoup de temps. Au total, il a disputé 154 rencontres à ce niveau, pour 10 buts et 8 passes décisives, alors qu'il n'en compte que 34 au sein de l'élite anglaise. 

Après Stoke City, Harwood-Bellis retrouve Vincent Kompany à Burnley, où il est à nouveau loué par Manchester City. Il y joue 35 matchs, pratiquement toujours comme titulaire, ne manquant des rencontres qu'en raison d'une blessure au pied.

Retrouvailles avec Kompany à Burnley

Malgré le titre et la promotion de Burnley en Premier League, Harwood-Bellis doit se contenter, lors de l'exercice suivant, d'un autre prêt à Southampton. Il parvient aussi à mener les "Saints" à la Premier League, sauf que ceux-ci paieront 23 millions d'euros pour s'attacher définitivement ses services. Il ne jouera qu'une saison en Premier League avant que son club soit de nouveau relégué dans l'antichambre.

Désormais âgé de 24 ans, il aspire à un changement d'air malgré un contrat courant encore jusqu'en 2028. Et cela pourrait passer par un nouveau départ à l'étranger.

En effet, Benfica, désormais entraîné par Marco Silva qui a longtemps entraîné en Premier League, le verrait bien renforcer sa défense. Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri annonce que des contacts ont déjà été noués entre les clubs. Benfica serait prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour Taylor Harwood-Bellis.

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